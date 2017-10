Ivana Trump: Jaz sem prva dama!

Prve ne pozabiš nikoli, očitno tudi prve žene ne. Ameriški predsednik naj bi imel še vedno tesne stike s svojo bivšo, no, vsaj tako pravi Ivana Trump. Mama Ivanke, Donalda ml. in Erica je v nedavnem intervjuju za CBS v sklopu knjižne turneje dokaj drzno in neposredno spregovorila o svojem odnosu z nekdanjim možem, s katerim je bila poročena petnajst let in s katerim je zgradila nepremičninski imperij.









»Imam telefonsko številko Bele hiše, na katero lahko kadar koli pokličem predsednika,« se je pohvalila 68-letna Čehinja, ki je ob ločitvi leta 1992 iz zakona menda odnesla bajno premoženje. Le kdo ne pozna njene ikonične izjave: Dame, ne jezite se, samo poberite mu vse! Kar je njej več kot odlično uspelo, Ivana je namreč vse od ločitve uspešna modna oblikovalka in podjetnica, piše knjige, kot gostujoče pero ali svetovalka pa sodeluje pri številnih revijah in časnikih. »Toda ne kličem pogosto, da ne bi bila Melania ljubosumna. Saj veste, sem vendarle prva Trumpova žena, torej sem v resnici jaz prva dama!«









Čeprav je neokusen komentar dodala v smehu, je ta že zaokrožil svet in seveda dosegel tudi pravo prvo damo, ki je prek svoje tiskovne predstavnice Stephanie Grisham nemudoma in odločno odgovorila: »Prva dama je ponosna na svojo vlogo. Rada živi v Washingtonu in Bela hiša je njen dom, kjer živi srečno s sinom Barronom in predsednikom. Svoj naslov bo izkoristila za plemenite projekte in pomoč otrokom v stiski, ne pa prodajo knjig. Izjave nekdanje žene so povsem brezpredmetne in neokusne. Očitno gre za iskanje pozornosti in promocijo knjige.«









Ivana je pozneje sicer poudarila, da ne hrepeni po položaju prve dame in da se je Melania pravzaprav znašla v godlji: »Mislim, da ji je v Washingtonu grozljivo. Še dobro, da je ona tam, ne pa jaz. Ali bi jaz uredila Belo hišo v dveh tednih? Vsekakor. Ali lahko predavam 45 minut, ne da bi brala z bobna? Absolutno. Ali obvladam pogodbe? Se znam pogajati? Znam zabavati? Jasno. Ampak vseeno ne bi hotela biti na njenem mestu. Rada imam svojo svobodo.«

Na koncu intervjuja pa je še sklenila in pomirila, da se z Melanio pravzaprav – dobro razumeta.