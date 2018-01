Igra prestolov na znamkah

Fenomen, ki od leta 2011, ko je gledalce povsem navdušila že prva epizoda nadaljevanke, osvaja svet, žanje vse mogoče nagrade in kuje omembe v popularni kulturi. Čeprav je produkcija HBOjeve serije ameriška, so neverjetna ozadja dogajanj poiskali na lokacijah povsod po svetu (med drugim tudi v Hrvaškem Dubrovniku), od Islandije do Severne Irske in od Španije do Maroka, mnoge vloge pa so odlično odigrali prav britanski igralci.









Njim in seriji se je sedaj odločila pokloniti britanska pošta Royal Mail in s spominsko serijo znamk proslaviti britanski prispevek k seriji. Komplet sestoji iz 15 različnih znamk, na 14 so upodobljeni liki iz serije, na 15. pa znameniti železni prestol. Znamke bodo na prodaj od 23. januarja, zaradi priljubljenosti serije pa bodo nedvomno pošle kot bi mignil. Najbolj zvesti privrženci si bodo namreč ob čakanju na 8. in zadnjo sezono nadaljevanke, ki so jo ustvarjalci napovedali šele za leto 2019, gotovo poželeli nekaj prestolovske akcije.