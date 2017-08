Hočem velike vsadke

Pomislite na posledice

21.8.2017

Postavili ste zelo zanimivo vprašanje, o katerem se premalo ve in govori, čeprav je povečanje prsi na splošno zelo razširjena in obdelana tema. Kateri vsadki so veliki in pri kakšnem volumnu govorimo o velikih oziroma prevelikih vsadkih, je nemogoče odgovoriti z eno številko ali v enem stavku. Osebo, ki želi povečanje dojk, plastični kirurgi obravnavamo celostno, kar pomeni, da želimo »napraviti« dojke, ki so skladne s postavo. Zato moramo natančno poznati osebne mere, kot so višina, teža, širina prsnega koša, pasu, bokov … Pri ženski, ki je drobna, nosi košarico A oziroma nedrčka sploh ne potrebuje in želi zelo velike dojke, so lahko že vsadki velikosti 280 ml preveliki. Povsem drugačen primer je visoka ženska, s širšimi boki in prsnim košem, pri kateri bi bil enak vsadek komaj opazen. Za enak vizualni učinek bi potrebovala vsadke volumna vsaj 400 ml.

Iz tega uvoda lahko razberete, da je, ko izbiramo vsadke, nujna individualna obravnava. Po drugi strani pa je treba tudi upoštevati, kaj je določeni osebi pomembneje: volumen ali oblika. Če želimo dojke, ki so naravno lepe, ne moremo iti v velike volumne, saj se z večanjem volumna vedno bolj opazi, da so v dojkah vsadki. Seveda, če nas to ne moti, je mogoče izbirati večje vsadke.

V Srbiji prevladuje mediteranska mentaliteta, kjer igra velikost prevladujočo vlogo pred obliko. V Sloveniji je na prvem mestu večinoma še vedno oblika, kar je bolj značilno za srednjeevropski prostor, a je tudi pri naših mlajših generacijah zahtev za velike vsadke vedno več.

Vstavitev velikih vsadkov ni nobena težava. Težava nastane čez čas, saj veliki vsadki s svojo težo bolj tanjšajo tkiva in hitreje razvlečejo dojko, ki se zaradi tega povesi. Nastanejo lahko strije in dojke na splošno hitreje dobijo neprivlačen videz. V Sloveniji se teh dolgoročnih težav bolj zavedamo in zato redkeje izbiramo takšne velikosti vsadkov. Res pa je, da če se oseba zaveda tveganj in tudi umetnega videza, ki jih lahko prinese velik vsadek, potem pravega razloga za ne-izbiro razen zdravnikove nečimrnosti ni.

Izbira naj bo vedno skupna odločitev kirurga in pacientke. Čeprav s tem posegom nekako uresničujemo želje, je prav, da razum prevlada nad prevelikimi željami. Velike dojke kakšne folk dive so lahko na prvi pogled zelo všečne, vendar naša dolžnost je opozoriti, v kakšne težave vas lahko privedejo z leti.