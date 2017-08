Helen Mirren: Sovražim, ko mi kdo odstopi sedež!

»Prav užaljena sem, ko me uvrstijo med seniorje,« je zaupala oskarjevka. »Ko kdo ravna z menoj moji starosti ustrezno, se pošteno razjezim. Recimo, da mi kdo odstopi sedež – groza! Ne želim si vašega sedeža!«

Rada pa se spominja svojih dvajsetih let, ko je veljala za seks ikono, čeprav meni, da se ni ravno ujemala s takratnimi modnimi smernicami. »Bila sem sicer blond, imela sem velike prsi, a tudi boke, ki pa niso bili ravno modni, saj si takrat moral biti suh kot prekla. In nositi samo črna oblačila, kar ni bilo po mojem okusu,« pojasnjuje Helen.









Helen je pač ena tistih zvezdnic, ki jim ni nerodno na glas izraziti svojega mnenja; nikoli si ne bi metala peska v oči in trdila, denimo, da je njen glamurozni videz v osmem desetletju življenja rezultat predvsem naravne nege: »Ne želim si drugim postavljati meril, ne trdim, da je tisto, kar počnem, edino pravilno. Lahko priznam, da obožujem ličila, vedno sem jih. Še sanja se mi ne, kako naj bi mi pomagala vlažilna krema. Jo sicer uporabljam, ker se po negi počutim dobro, a sem prepričana, da moji koži prav nič ne pomaga.«









Mirrenova je, kot vemo, brez dlake na jeziku. Feministična ikona, ji mnogi pravijo, pa čeprav se zavoljo svojih prepričanj nikoli ne bi odpovedala poudarjanju svojega seksapila in tudi čeveljcem z vrtoglavo visoko peto, ki jih rada hudomušno označi za striptizetine. Vedno s pravo izjavo ob pravem času in brez strahu pred kritiko: zadržkov nima niti pred družino Trump. Nedavno se je znova obregnila ob radikalnega predsednika ZDA, pa tudi njegovo družino – še več, prepričana je, da bi ga naša Melania lahko spametovala. No, povozila, celo. V intervjuju za Allure se je spomnila posnetka prve dame, ko je odrinila moževo roko: »To je ena najmočnejših žensk na svetu. Lahko ga povozi, kot je enkrat že naredila, takrat z roko. Veste, moji predniki so iz vzhodne Evrope in mi imamo temačno dušo. Povem vam, ta Melanijina temačna slovenska duša bo slej ko prej prišla na dan.« Temačna duša iz vzhodne Evrope? Hm, takšen opis Melanie verjetno še ni doletel.









In če Melani pripisuje posebne moči, pa o Trumpovi hčerki Ivanki nima prav dobrega mnenja. Takole je pokritizirala njeno knjigo Ženske, ki delajo: »Veliko govori, pa nič ne pove. Dajte no, nagovarja povprečno sodobno žensko in svetuje, naj si vzame čas zase in gre na masažo! Pa saj njena knjiga nima zveze z realnostjo …« Še slabše jo je odnesel sam predsednik ZDA, ki ga je Mirrenova preprosto označila za – dinozavra.