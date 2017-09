Heidi Klum končno razkrila kolekcijo za Lidl

Kose smo si v živo lahko ogledali tudi nekateri slovenski srečneži. Na Ljubljanskem gradu se je namreč istočasno zgodila domača modna revija, predvajali pa so tudi prenos v živo iz prestolnice svetovne mode New Yorka.









Navdušenci so lahko v video napovedih za kolekcijo Esmara by Heidi Klum že pred nekaj dnevi opazili, da je manekenka modno dogajanje postavila v stilsko dovršeni supermarket. Prav tako pa je bil videti tudi prostor tedna mode v New Yorku, kjer je nocoj pokazala svoj modni presežek.









Živahne barve in neonske luči so utripale v vrvežu obiskovalcev, manekenke pa so se sprehajale kar po dveh ogromnih tekočih trakovih, ki so s črtno kodo na začetku piste še potrdile vtis nakupovanja. Heidi je novinarjem razložila, da so koncept trgovine izbrali namenoma. »Veliko ljudi je namreč vihalo nos nad idejo, da sodelujem s trgovsko verigo, a jaz sem jim hotela dokazati, kako lep in kvaliteten modni rezultat lahko nastane iz tega,« je namignila vedno nasmejana modna ikona.













Kolekcijo, ki je neverjetno raznolika, se z lahkoto spreminja in nadgrajuje v najrazličnejše modne kombinacije. Tu sta klasična črnina in čipka, pa intenzivna barvna odtenka petrolejsko modre in konjak rjave, divji živalski vzorec, tudi usnje ter pentlje. Skratka mnogo elementov, ki smo jih že zavohali v letošnjih trendih jeseni. Heidi je z mnogimi kombinacijami želela razveseliti ženske in jim podariti praktične kose, ki si jih bodo z veseljem vedno znova nadele. V mislih je imela tudi kvalitetne materiale in ženske vseh starosti, barve kože, velikosti in oblik.









Na modni brvi v New Yorku so se tako sprehodile tudi manekenke polnejše postave in dokazale, da ima Heidi resnično dobro oko za oblikovanje. S tem pa tudi podaljšale poslanstvo, ki si ga je manekenka zadala že v letošnji 16. sezoni priljubljene televizijske oddaje Modni oblikovalci Heidi Klum, da mora moda misliti na vse konfekcijske številke (njena kolekcija bo tako na voljo od številke 36 do 44).













Druženje v New Yorku je trajalo več kot uro in pol, kar je za dogodke tedna mode nadvse neobičajno. Heidi se je pohvalila, da se obiskovalci kar ne morejo načuditi kolekciji, ki so jo lahko tudi vzeli v roke in se na lastne oči prepričali o njeni kvaliteti. Ušlo ji je še, da sodelovanje z Lidlom ni njeno zadnje, v nastajanju je namreč že kolekcija za otroke in božična linija, ki bo polna bleščic in seksi oblekic, je povedala.









Ker je Heidi Klum veliko ime v svetu mode, pa je na tako poseben dogodek povabila tudi svoje dobre prijatelje. Opazili smo lahko, kako z njo v nakupovalnem vozičku pozirata Nina García, kreativna vodja ameriških revij Elle in Marie Claire, in ameriški modni oblikovalec Zac Posen. Oba sta Heidijina stara znanca, saj skupaj že vrsto let ocenjujejo kreacije oblikovalcev v prej omenjeni televizijski oddaji.









Znanih obrazov pa ni manjkalo niti v Sloveniji. Da bi modno razkritje čim prej dočakali, je v akustični izvedbi nekaj svojih pesmi zapela priljubljena pevka Nina Pušlar, katere glasba je zaznamovala že marsikatero Lidlovo oglaševalsko kampanjo.









O kolekciji pa je s strokovnega vidika spregovorila modna poznavalka in voditeljica Lorella Flego, ki je povezovala dogodek na Ljubljanskem gradu.