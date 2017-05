Harry po blagoslov h kraljici

Princ Harry velja za enega najbolj priljubljenih pripadnikov britanskega dvora, zato javnost že leta z velikim zanimanjem spremlja njegove ljubezenske vzpone in padce: z njim je objokovala konec zveze s Chelsy Davy in navijala za nov začetek s Cressido Bonas, zdaj pa vsi držijo pesti, da bi 32-letnik končno srečen zakorakal pred oltar.









Z ameriško igralko in ločenko ter veliko humanitarko Meghan Markle, s katero se princ videva od lanskega poletja in ki uživa velik ugled in priljubljenost v Harryjevi druščini. In družini, se je izkazalo, kajti Meghan odobrava tudi sama kraljica, Elizabeta II., in kako tudi ne bi, ko pa se lahko Američanka pohvali z zavidljivo izobrazbo – šolala se je namreč na elitnih zasebnih šolah in diplomirala tako iz dramaturgije kot tudi iz mednarodnih študij –, prakso je opravljala na ameriški ambasadi Buenos Airesu, in je izjemno dejavna tudi v dobrodelnosti, kjer se zavzema predvsem za enakopravnost med spoloma.









Kot smo že poročali, je Meghan pred časom opustila svojo spletno stran, na kateri je ozaveščala o zdravem življenjskem slogu in prehrani, tudi na družbenih medijih je ni več zaslediti. Očitno se dejavno pripravlja na svojo bodočo vlogo na dvoru, modrujejo opazovalci, ki tako držijo pesti, da bo Harry naznanil zaroko že v letošnjem letu, Meghan pa naj bi tudi že načrtovala selitev čez lužo. Kraljičina potrditev princu veliko pomeni, povedo dobro obveščeni, saj sta si z babico izjemno blizu, njen blagoslov pa zahteva tudi protokol, saj je princ peti v vrsti za prestol (monarhinja mora odobriti zaroko prvim šestim).









Spomnimo, Meghan in Harry se bosta v soboto udeležila težko pričakovane poroke Pippe Middleton in Jamesa Matthewsa, in kot napovedujejo mnogi, bosta znova v središču pozornosti – tako sta mladoporočenca zasenčila že pred meseci na Jamajki.

