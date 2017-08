Grozdni ostanek, ki zdravi

Olje iz grozdnih pečk pridobivamo iz tropin, ki jih pridelovalci vina navadno zavržejo. Potem ko pečke ločimo od grozdnih lupin, jih posušimo. Prof. dr. Samo Kreft s fakultete za farmacijo razlaga, da »sveže grozdne pečke vsebujejo do 14 odstotkov olja, ki ga lahko pridobivamo s hladnim ali vročim stiskanjem«, s čimer ohranimo vse pomembne zdravilne sestavine. Za pridelavo litra olja potrebujemo približno 250 kg svežih tropin, cena pa je v povprečju 20 evrov za 250 ml.

Farmacevtska stroka priporoča

Grozdne pečke naj bi zmanjševale tveganje za slabi holesterol (LDL), nižale visok krvni tlak, preprečevale razvoj raka, uravnavale krvni sladkor, odpravljale slabljenje vida in blažile alergije in astme. Vendar pa so navedbe na spletnih portalih pogosto presplošne, opozarja prof. dr. Samo Kreft: »V nasprotju s splošnim prepričanjem olje grozdnih pečk ne vsebuje prav veliko antioksidantov. Ima pa zelo zanimivo sestavo maščobnih kislin; močno prevladuje linolna kislina (več kot 70 odstotkov), sledi pa ji oleinska (17 odstotkov). V njem je tudi veliko fitosterolov (skoraj odstotek), ki so skupaj z linolno kislino zaslužni, da olje grozdnih pečk učinkovito neguje vneto in mastno kožo z aknami. Notranja uporaba olja ima zmeren preventivni učinek pri srčno-žilnih težavah. Znanstvene raziskave so pokazale, da se ob redni uporabi resnično izboljša stanje holesterola (zniža LDL in zviša HDL) ter da se nekoliko zmanjša krvni tlak, vendar pa je treba za to zaužiti kar precejšnjo količino – 45 g olja dnevno, 400 kcal, kar zadostuje že za en manjši obrok.«









Olje in grozdne pečke v prehrani

Da bi zaužili dovolj zdravilnih snovi, ki jih vsebujejo pečke, je olje s prijetnim oreškastim okusom najbolje vključiti v prehrano. Oblikovalka hrane Gruša Zorn priporoča preprost jesenski smuti in poudarja, naj olje iz grozdnih pečk z leseno žlico vmešamo šele, ko vse sestavine zmešamo v mešalniku, zato da ne spremeni prijetnega okusa.