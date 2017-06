Glede punc imam blokado

Včeraj ste se z ekipo Zvezde plešejo menda zabavali do jutra. Niste videti prav zelo utrujeni.

(Smeh.) Res smo se imeli lepo in smo še kar naprej plesali. Ne le nastopajoči, ampak tudi snemalci in drugi člani ekipe. Zdržal sem do pete ure zjutraj. Se pa zavedam, da me zdaj čaka veliko dela in treningov za borbe, zato bo treba več spati.

Kdaj bodo prve borbe za novo sezono?

Prvi potrjeni termin je 26. avgusta. Nekaj časa še imam, da se pripravim, saj je moja kondicija trenutno malo drugačna. Izkušnja s plesom pa mi bo zagotovo koristila. Tudi Bruce Lee je bil prvak v čačačaju. (Nasmeh.)









Ste že kdaj prej plesali?

Nikoli. Med učenjem različnih plesov mi je znanje borilnih veščin precej pomagalo, po drugi strani pa so nekatere stvari popolnoma drugačne.

Iskreno povedano, trenirati sem začel, da bi razbil fotra, sčasoma pa sem ugotovil, da ga lahko pomagam spremeniti na drugačen način – tako da sam postanem boljši človek.

Uporabljati je treba druge mišice.

(Pokima.) Primer je drža pri standardnih plesih, kjer moraš biti popolnoma vzravnan z lopaticama nazaj, medtem ko smo v kikboksu sklonjeni v želvo. Prve tedne plesnih treningov sem se zaradi vnetih lopatic počutil kar malo neprijetno in si mislil – kako je to mogoče, glede na to, da sem profesionalni športnik. (Nasmeh.)









So vam rasla krilca.

(Smeh.) Res je.

V zadnji oddaji sta s soplesalko Martino Plohl med modernim plesom kar poletela. Tudi sodniki so vama namenili največje pohvale. Kako komentirate pritožbe nekaterih gledalcev, da bi morali zmagati vi?

To pa težko komentiram. Z Martino sva zares dala vse od sebe. Kar zadeva točko z modernim plesom, sem vanjo zajel vse življenje in svoje notranje boje. Dejan si zmago zelo zasluži, in če jo komu privoščim, je to prav on. V vseh oddajah je dominiral. Faca je. Energetsko sva se ujela, tudi sodelujeva in celo nastopam v enem od njegovih videospotov. Nedvomno je pokazal največjo nadarjenost za ples, jaz pa sem mogoče najbolj napredoval – ko sem v kamnu svojih mišic našel tudi malo nežnosti, se v tem smislu sprostil. Pa vendar bi samega sebe še vedno označil za plesalca začetnika.









Katera je bistvena skupna točka borilnih veščin in plesa ter kako ti lahko ta pomaga biti še boljši borec?

V prvi vrsti občutek za ritem. S tem ko ga dobiš, hkrati razviješ občutek za nasprotnikov ritem gibanja. V plesu se mu prilagajaš in slediš, v borbi pa ga moraš zlomiti in hkrati vzdrževati svoj ritem. Znanje plesa ti pomaga v situacijah, ko moraš loviti ravnotežje in biti fluiden, si torej težje ulovljiv.

V zaključno plesno točko na pesem Human ste, kot pravite, dali sebe. Na kakšen način?

Prej sem svoj pogled na življenje izražal prek hip hop glasbe. (Pred leti je nastopal v raperskem šesterčku Kocka, ki je zaslovel s provokativno naslovno pesmijo Okornovega filma Tu pa tam, sam pa je izdal samostojno ploščo, vendar je zaradi predanosti tekmam v borilnih veščinah ni prav zelo promoviral, op. a.) S plesom sem dobil priložnost, da se izrazim še tako in pokažem, kdo sem v resnici. Prej so me številni ljudje zaradi videza na prvi pogled pogosto obsojali: 'Ah, ta je en zabrit pretepač, potetoviran agresivec, mafijaš!' Nekateri moji oboževalci pa me imajo zaradi vsega, kar počnem, za nekakšnega superjunaka, in prav zato sem izbral pesem z refrenom I'm only Human (Sem samo človek). Res sem le človek s slabostmi in napakami, ki jih želim popraviti.









Z borilnimi veščinami ste se začeli ukvarjati že v petem razredu osnovne šole, takrat še kot droben, šibek fant. Menda je bil vaš glavni motiv, da bi vam uspelo zaščititi mamo pred nasiljem, ki ga je doživljala.

Res je. Borilne veščine so mi bile sicer od nekdaj všeč, že ko sem jih gledal v filmih. Ne samo kar zadeva izurjeno telo, eleganco gibov in sposobnost samoobrambe, temveč tudi duhovni vidik. Takrat je bila pri nas doma situacija takšna, da je bil oče alkoholik in nasilnež. Ko se je vrnil domov, nikoli nismo vedeli, kaj bo.

Niste edinec?

Imam še šest let starejšega polbrata iz mamine prejšnje zveze; njegov oče je umrl, ko je bil star šest mesecev. Moj oče je bil v mojem otroštvu drugačen kot danes in prisegel sem si, da ga bom nekega dne, ko odrastem, tudi sam nalomil.









Pa ste ga?

Ne. Z odraščanjem in treniranjem sem ugotovil, da se rešitev ne skriva v tem, da ga udarim. Postopoma je popolnoma nehal piti in kar 13 let ni niti poskusil alkohola. Zdaj še kdaj spije kakšno pijačo, a vse ostaja v mejah normale. Postal je drugačen človek, zna se nadzorovati, v njem ni več tiste velike agresije, spremenil se je. Tudi jaz drugače gledam nanj in mislim, da so mi to dale prav borilne veščine.

Verjamete, da se šele potem, ko spremeniš sebe, začnejo spreminjati tudi ljudje okoli tebe?

Natančno tako je. Iskreno povedano, trenirati sem začel, da bi razbil fotra, sčasoma pa sem ugotovil, da ga lahko pomagam spremeniti na drugačen način – tako da sam postanem boljši človek.

Mama je tudi zdaj po uspehu v plesnih vodah verjetno izjemno ponosna na vas, kajne?

(Se žareče nasmeji, malce v zadregi.) Mama je pa tista nežna stran moje družine. Od ganjenosti joka že pri gledanju filma Lassie se vrača. Mislim, da je ponosna name. Ona je bistveno pripomogla k temu, da sem, kakršen sem: pozitiven in marljiv.









Katere so bile do zdaj največje napake, ki ste jih naredili v življenju?

(Malo pomisli.) Morda kar zadeva punce. Imam kar nekakšno blokado, morda zaradi izkušenj. V zvezah sem naredil precej napak, se pa nekako tolažim s tem, da jih delamo vsi. Na napakah se učiš in postajaš boljša oseba. Vseh ne moreš popraviti, a že to, da se jih zaveš, greš naprej in jih ne ponavljaš, je največja zmaga.

Tudi v šovu Zvezde plešejo ste se označili za samuraja, ki nekomu častno služi, zato je daleč od sužnja, saj ostaja ponosen. Kako je mogoče to doseči?

Samuraji so služili svojemu cesarju oziroma svojemu bistvu. V šovu sem služil najprej sebi, da se spoznam, kaj lahko dosežem v plesu, kje so moje meje. Hkrati sem služil tudi gledalcem in sodnikom, to pomeni, da sem poslušal njihove nasvete in jim sledil. Vsake stvari v življenju se lotim po samurajsko. Častno. Spoštljivo. Do konca.









S svojim klubom borilnih veščin Samurai ste prisotni po vsej Sloveniji. Menda se v tem pogledu prav tako poslovno povezujete z vašo soplesalko Martino Plohl?

Res se pogovarjava, da bi imela plesne delavnice tudi v moji telovadnici. Pred kratkim je kupila svojo telovadnico v Mariboru in me je prav tako povabila, naj imam še jaz pri njih svojo lokacijo.

Kar nekaj namigovanj je v smeri, da sta oziroma bi lahko bila z Martino tudi zasebno lep par.

Energetsko sva se zelo ujela, za naprej pa nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. (Smeh.)