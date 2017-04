Ginseng krepi spolno moč

Najnovejše raziskave so dokazale, da se ginseng pomaga telesu spopadati s stresom. Izboljša namreč njegovo sposobnost pri prilagajanju na neugodne razmere, tako fizične kot psihične. Deluje kot naravni spodbujevalec odpornosti ter pri izčrpanosti in slabi koncentraciji. Njegova človeška oblika je sinonim za življenjsko moč, ki jo povrača, poleg dobre obrambe pa vas bo navdal z energijo za športne aktivnosti in okrepil spolno moč.









Sveži ginseng boste težko našli pri nas, a cele suhe korenine in izdelki z ginsengovimi izvlečki ne bodo tako težka naloga. Dodajajo ga v čajne mešanice z drugimi zelišči, v tablete in kapsule za boljšo koncentracijo in dvig odpornosti, obstajata tudi ginsengovo vino in žganje. Kitajska legenda celo pravi, da so ga prvi cesarji ne samo uživali, marveč se z njim tudi lepotičili, dodajati so jim ga morali namreč v mila in pomade.