Gibanje kot vrelec mladosti

Nova spoznanja, objavljena v reviji Preventive Medicine, opevajo visoko intenzivno vadbo, ki naj bi spodbujala celično prenovo in posledično mladostno telo ter energijo; nasprotno imajo tisti, ki pogosto in dolgotrajno sedijo, veliko manj možnosti, da bi uspešno zavirali znake staranja. Kot pojasnjuje dr. Larry Tucker z univerze v Utahu, naj bi intenzivna vadba za kar devet let odložila staranje, za mnoge magični rezultat pa je mogoče doseči, denimo, s tekom. Ženske petkrat na teden po pol ure, moški pa po štirideset minut. Zmerno aktivni se prav tako lahko uspešno bojujejo z biološko uro, a jo lahko premagajo »zgolj« za sedem let.

Če bi bila vadba zdravilo na recept ...

Dr. Mark Tarnopolsky z univerze v Ontariu že vrsto let s poskusi na miših potrjuje, da se lahko z rednim gibanjem ne le pohvalimo z mladostnim videzom, temveč s splošnim boljšim počutjem in zdravjem. Miši, ki so pretežno mirovale, so ob koncu študije slabo slišale, imele so šibko srce, dlako brez sijaja in grobo na otip ter tanjšo kožo. Tiste, ki so trikrat na teden tekle na miniaturni fitnes napravi, so bile zdravega in krepkega videza, živahne so tekale po kletki in se celo razmnoževale.









Seveda, glodalcev ne gre enačiti z ljudmi, toda Tarnopolsky že dolgo ugotavlja prednosti gibanja pri svojih bolnikih: kri, ki jo odvzamejo človeku po rekreaciji, kaže na številne pozitivne spremembe, ki bi se lahko z vztrajnostjo dolgoročno pokazale kot rešitev za številne težave. »Če bi obstajalo zdravilo s toliko dobrodejnimi učinki, kakršne ima vadba, bi bil to daleč najbolj prodajan farmacevtski izdelek,« pojasnjuje zdravnik, nadvse zaskrbljen, ker je vse več Američanov, starejših od šest let, povsem nedavnih, samo kakšnih 20 odstotkov jih upošteva priporočene smernice glede gibanja.

Množice potrebujejo zagotovila

Že dolgo je znano, da lahko sedeč življenjski slog prinese kopico težav, tudi kroničnih, kot so demenca, srčno-žilna obolenja in rakave bolezni, a še pred tem lahko trpimo zaradi težav z mišicami in sklepi ter različnih bolečin, da o slabem duševnem počutju niti ne govorimo. In kljub glasnim kampanjam mnogi še vedno zanemarjajo gibanje in ob resnih opozorilih odmahujejo z roko. Tarnopolsky takšno malodušje pojasnjuje s prepričanjem, da množice potrebujejo trdne dokaze in jasno zastavljene cilje, otipljive rezultate in zagotovila – in upočasnitev procesa staranja je zanesljivo mamljiva obljuba.









Še Hipokrat je govoril, da sta za zdravje ključna dobra hrana in gibanje. »Samo hrana človeka ne bo ohranila pri zdravju, telovadba je prav tako potrebna,« je zapisal okoli leta 400 pr. n. št. Toda na začetku 20. stoletja, ko je znanost toliko napredovala, da je zmogla določene bolezni že zdraviti, so, ironično, nastopile težave. Zdravljenje je takrat v ozadje povsem potisnilo preventivo (češ, nikar ne skrbite, saj imamo zdravilo!), gibanje je tako obtičalo v domeni zgolj profesionalnih športnikov. Zato ne preseneča, da mnogi še dandanes berejo priporočila o ustreznem življenjskem slogu kot cenene nasvete. In če se v Sloveniji lahko tolažimo, da tako zelo hudo pa spet ni, so ZDA v popolni gibalni krizi: telovadba zapušča celo šolske urnike, pouk športa je namreč v osnovnih šolah na sporedu trikrat na teden le še v petnajstih odstotkih ustanov.

Imate samo 10 minut?

Tarnopolsky se zdaj pripravlja na novo raziskavo, ki naj bi v šestih letih nedvoumno potrdila pozitivne učinke vadbe na telo, tako pri mladih kot pri starejših. Sodelovalo naj bi več kot 3000 ljudi, vzporedno pa bodo povsem enako raziskavo opravljali na živalih in potem primerjali rezultate. Pri sodelujočih bodo analizirali sestavo krvi in delovanje organov ter primerjali rezultate oziroma spremembe, raziskava pa bo prva, ki se bo tako neposredno lotila vpliva gibanja na človeško zdravje.









Prav tako na univerzi v Ontariu pa že poteka podobna raziskava, a ta je v središče postavila potrebno količino gibanja: ali lahko v desetih minutah znojenja dosežemo toliko kot v petdesetih minutah zmernega napora? Kot je presenečeno ugotovil Martin Gibala, fiziolog, pravzaprav potrebujemo zelo malo vadbe, če je ta ustrezno intenzivna. Kar je seveda odlična novica za tiste, ki tarnajo nad pomanjkanjem časa.