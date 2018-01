Francozinje branijo pravico moških do zapeljevanja

Še več, sto bolj ali manj znanih Francozinj, med njimi tudi slovita Catherine Deneuve, so se zbrale in skupaj podpisale pod pismo, ki brani pravico moških do zapeljevanja žensk in zavrača pretirano »puritanstvo«, ki so ga sprožili škandali zaradi spolnega nadlegovanja, zlasti s primerom ameriškega producenta Harveyja Weinsteina. Pismo je bilo objavljeno v torkovi izdaji francoskega časnika Le Monde, problematizira pa pretirano gonjo proti moškim, ki smo ji priča vse od Weinsteinovega razkritja.









»Moške množično kaznujejo, mečejo iz službe, pa čeprav so se le dotaknili kakega kolena ali hoteli kateri ukrasti poljub,« so zapisale v pismu francoske pisateljice, ustvarjalke, igralke, profesorice in druge. Pri tem opozarjajo, da je posilstvo »zločin, a poskus zapeljevanja, čeprav vztrajen ali neroden, to ni. Prav tako kot gentlemansko obnašanje moških ni šovinistični napad,« so poudarile podpisane Francozinje in se izrekle proti »novemu puritanstvu«.









Pismo tudi poudarja, da čeprav je povsem legitimno in tudi nujno spregovoriti o zlorabi moči nekaterih moških, pa je nenehno javno obtoževanje že preraslo vse meje. To namreč ustvarja podobo, kot da so ženske povsem brez moči, večne žrtve. »Kot ženske se ne prepoznavamo v takem feminizmu, ki gre preko obsojanja zlorabe moči še v sovraštvo proti moškim in spolnosti,« so še poudarile podpisnice pisma, med katerimi so poleg 74-letne Daneuvejeve tudi igralka Christine Boisson, konservativna novinarka Elisabeth Levy, nekdanja porno igralka in sedanja televizijska voditeljica Brigitte Lahaie ter pisateljica in urednica Catherine Millet, izpostavlja britanski BBC.