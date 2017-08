Fant mi je izpulil lase

Poskrbite zase

Draga Katja, napisali ste le nekaj kratkih stavkov, pa imam občutek, kot da berem zgodbo življenja. Ne vem, koliko ste stari; sklepam, da ste mladi in da je tudi vaše izkustvo mlado. Da dojemate svet in življenje v njem iskreno. Da se tako tudi odzivate – odprto, iskreno, dobronamerno. Sprašujete, ali bodo lasje spet zrasli, poveste, da imate naravno lepe, goste lase. Da vam jih je fant izpulil kar nekaj šopov, da so na lasišču videti prazna mesta ...

Lasje se običajno obnovijo, nekaj časa seveda traja. Vendar, veliko hujše so in veliko več časa za to, da se zarastejo, potrebujejo sledi, ki so ostale na vaši duši. Sledi, lahko jim rečeva rane, ki so nastale s tem fantovim ravnanjem. Draga Katja, se zavedate svoje vrednosti, kako dojemate samo sebe? Predpostavljam, da so to nove rane, spodaj pa so stare brazgotine, ki vam preprečujejo, da se postavite zase, se zavedate, da ste vredni, da je vaša duša najmanj tako lepa, kot so lepi vaši lasje. Pomembno je, da se opolnomočite in vnaprej preprečite vsako tako ravnanje kogar koli, še najmanj pa to dovolite osebi, ki ji zaupate in od katere pričakujete, da bo na vaši strani, vaša opora in vaš prijatelj. Nekje, skozi vaše mlado življenje, se je zgodilo, da ste izgubili občutek, da ste vredni, pomembni, kot da ste izgubili tudi samospoštovanje. Tu razmišljam o tem, koliko ste tega videli, čutili in izkusili v družini, v kateri ste odraščali. Koliko je bilo ljubezni, spoštovanja in podpore med očetom in mamo, ali morda katerega od njiju sploh ni bilo; koliko ste bili cenjeni in spoštovani med vzgojo oziroma koliko tega ste začutili in živeli. Kakor koli se vam je že godilo, vnaprej je pomembno, da zavzamete svoje mesto, da dobite dober občutek o sebi, dober življenjski občutek, kot pravimo, da »vzamete nazaj« v prvi vrsti spoštovanje do sebe. Že kot živemu bitju vam samospoštovanje in spoštovanje pripada, pomembno pa je, da to ozavestite in nikomur več na tem svetu ne dovolite takega ravnanja.

Katja, poglejte okoli sebe, poglejte, ali imate prijatelje. Če jih imate, kakšni so? Če jim zaupate, obrnite se na njih, govorite z njimi, govorite o tem, kaj doživljate, kako vam je. Seveda res samo pravi prijateljici, prijatelju. Imate morda koga od sorodnikov, za katerega verjamete, da vas lahko razume? Morda celo nimate nikogar, ki bi ga res dojemali kot nekoga, ki je brezpogojno na vaši strani. Če je tako, obstajajo telefoni v stiski, društva, ki so namenjena ljudem v stiski (npr. ženska svetovalnica ...) Seveda, odvisno tudi, kje živite. Morda se sprašujete, zakaj mislim, da ste v stiski. Želela bi vam položiti na srce, da se nikomur ne bi smelo zgoditi to, kar se je vam, da fant z vami fizično obračunava, da na vas kaže svojo moč. To se ne sme zgoditi, to je prepovedano. In pomembno je, draga Katja, da se tega zavedate in poskrbite zase in konec koncev takega nasilneža prijavite. Tako boste svojim ranam na duši dali možnosti, da se celijo. Morda z vključitvijo v ustrezno svetovanje poskrbite tudi za svoje zgodnejše brazgotine; kajti da boste življenje vzeli v svoje roke, je pomembno, da vidite, kaj je tisto, kar vam to preprečuje. Želim vam vse dobro, predvsem pa, da dobite potrebno samozavest in samozaupanje.