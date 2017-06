Ed Sheeran in James Corden združila britanske moči

Zvezdnika sta dodobra predelala repertoar z Grammyji nagrajenega glasbenika. Od trenutne uspešnice Shape of You, do ljubezenske balade Thinking Out Loud. Ker sta se z avtomobilom vozila po ulicah Los Angelesa, sta temu primerno priredila tudi Sheeranovo pesem Castle on the Hill. Namesto drveče vožnje po podeželskih cestah sta pela, da sta ujeta v prometnem zamašku, sončni zahod pa ne opazujeta z gradu, kot pripoveduje prvotno besedilo pesmi, ampak kako zahaja za znakom Hollywood. Pozabila nista niti na mega priljubljene hite Love Yourself Justina Bieberja in What Makes You Beautiful One Direction. Obe skladbi je namreč za pop zvezdnike napisal Ed.









Voditelj James je Sheerana pobaral tudi o njegovem nedavnem umiku od žarometov. V letu 2016 je takrat 25-letni Ed namreč presekal svoj nenadni glasbeni vzpon in se odpovedal tudi uporabi vseh družbenih omrežji ter telefonu. »Potrebujem premor, da svet vidim skozi svoje oči, in ne zgolj skozi zaslon. Želim prepotovati svet in videti vse, kar sem zamudil,« je zapisal. Spakiral je prtljago in se odpravil raziskovati kotičke sveta, kjer ga ljudje poznajo najmanj. Nekaj mesecev je preživel na obalah Avstralije, na Japonskem, kjer je priznal, da sta ga tam prepoznali le dve osebi, na seznamu pa sta bili tudi Islandija in Filipini. Na poti si je privoščil kar nekaj adrenalinskih dogodivščin, od divjega raftanja in plavanja z morskimi psi, do kopanja v vročih vrelcih in skoka z elastiko.









James Corden bo v svoji oddaji The Late Late Show še cel teden gostil zvezdnike z otoka. Z njim se bodo družili David Beckham, Russell Brand, Kit Harington, Harry Styles in Kings of Leon, Britancem pa se bosta pridružila še igralca Tom Cruise in Nicole Kidman. Zavidljiv šopek, ki obeta veliko zabave,do takrat bomo pa naglas navijali hudomušnosti dvojca Sheeran-Corden.