Dunajski filharmoniki zaigrali sedem svežih

Tokratnemu bo že petič dirigiral italijanski maestro Riccardo Mutti, ki z Dunajskimi filharmoniki sodeluje že več desetletji. V tem času so uprizorili že skoraj 500 skupnih koncertov, leta 2011 je za svoj 70. rojstni dan postal tudi njihov častni član. Znamenite novoletne koncerte na Dunaju je vodil že leta 1993, 1997, 2000 in 2004. V svoji pestri karieri je dirigiral številnim najbolj uglednim svetovnim orkestrom, kot so Berlinski filharmoniki, Bavarski radijski simfonični orkester, Newyorški filharmoniki, Francoski nacionalni orkester in drugi. Slavni italijanski dirigent, rojen v Neaplju, je bil dolgoletni glasbeni direktor milanske Scale, septembra 2010 pa je postal glasbeni direktor Simfoničnega orkestra v Chicagu.









Program koncerta, s katerim Dunajski filharmoniki tradicionalno voščijo na prvi dan v letu, je vedno sestavljen iz največjih mojstrovin Straussove dinastije in sodobnikov. Tokrat bo poudarek na delih Johanna Straussa mlajšega. V dunajski dvorani Musikverein bo orkester pod maestrovo taktirko predstavil sedem skladb, ki jih na novoletnih koncertih še niso izvedli.









Novoletna tradicija klasične glasbe tako nikakor ne bo izumrla. Vsakoletni koncert Dunajskih filharmonikov namreč velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe, zanimanje zanj pa je tako ogromno, da se je treba za vstopnice prijaviti že leto vnaprej. Spletne prijave potekajo od 2. januarja do 28. februarja, nato pa srečneže izžrebajo. Cene vstopnic za predpremiero, silvestrski in novoletni koncert se gibljejo od 20 do 1.090 evrov. Za vse ljubitelje, ki se jim sreča ne nasmehne in se dogodka ne morejo udeležiti, pa novoletni koncert prenašajo tudi v več kot 90 državah po celem svetu, kjer si ga ogleda več kot 50 milijonov glasbenih navdušencev. Boste jutri med njimi tudi vi?