Družina na kupu: prepiri za obloženo mizo

Ena od tipičnih slovenskih je zanesljivo ta, da se širša družina zbere samo ob večjih praznikih in jubilejih. In se tudi spre. Božič je zanesljivo eden takšnih, nemalokrat pa se zgodi, da gostitelj obžaluje marsikatero povabilo in si obljubi, da napake ne bo ponovil. Se tudi pri vaši mizi pogosto vname prepir? Za malce tolažbe strokovnjaki pojasnjujejo, da se lahko takšnim neprijetnim okoliščinah izognemo. In sicer tako, da nekatere tematike preprosto črtamo s seznama primernih pogovorov ob bogato obloženi mizi. Katere? Preberite si, kaj svetujejo pri Reader's Digest!

Opravljanje ni primerno. Nikoli, kajti jasno je, da je širjenje govoric o tistih, ki niso navzoči, neokusno in neprimerno. In če so odnosi v družini nekoliko načeti ali pa niso dovolj trdni, bo opravljanje le še dodatno omajalo temelje. Oseba, ki širi govorice, bo zanesljivo naletela na vsaj en negativen odziv prisotnih, pot do prepira je tako že tlakovana …









Politika. Tudi v najprijaznejših in najtesnejših druščinah lahko politika preveč razvname strasti in pokvari razpoloženje. O politiki se resnično ne gre pogovarjati med prazničnimi srečanji, ne nazadnje gre za tematiko, ki le redko komu zariše nasmeh na obraz.

Denar. Sveta vladar. In razpoloženja v družinskem krogu. Pogovori o denarju in premoženju žal prepogosto prinesejo zgolj negodovanje, kritiziranje, hvalisanje na eni in jamranje na drugi strani, zato sploh med prazniki, ki spodbujajo mir in pravičnost po svetu, ne gre razpravljati o teh tematikah.

Veroizpoved. Vera je zelo osebna odločitev, tako pri tistih, ki verujejo, kakor pri tistih, ki ne verujejo. Vsako takšno odločitev je treba spoštovati, in ker gre za zelo občutljivo tematiko, je bolje, da se ji pri praznični mizi ognemo.









Orožje. Zaradi številnih napadov s strelnim orožjem, ki so zaznamovali novo tisočletje, so mnogi jasno opredelili ali pa utrdili svoja stališča glede osebne pravice do nošenja orožja. In vsi svoje mnenje zagovarjajo zelo goreče. Več kot jasno je, da lahko pogovori o orožju sprožijo neskončno dolge in glasne prepire, zato se jim raje izogibamo.

Vzgoja. Prazniki so čas, ko se radi razbremenimo in sprostimo v krogu najbližjih, predavanja o vzgoji otrok zato vsekakor niso na mestu. Sorodniki se niso zbrali, zato da bi poslušali modrosti enega, temveč da bi se lahkotno pogovarjali in se zabavali. Nikogar ne zanimajo pristopi glede opravljanja domačih nalog, nege otroške kože, zdrave prehrane in dojenja.

Dosežki otrok. Sodobni starši so izjemno ambiciozni, otroci so njihovi projekti, pri katerih ne sme biti napak, odstopanj, razočaranj. Mnogi preprosto ne morejo iz svoje kože in ne znajo govoriti o drugem kakor o svojih otrocih in njihovih dosežkih. Nekateri se na takšno hvalisanje odzovejo kritično, drugi pa z zavistjo in obžalovanjem, ker se sami ne morejo pohvaliti s podobnim, tretje pa to preprosto ne zanima. Tematika, ki jo vsekakor velja zaobiti v teh dneh.









Zakonski stan. Ali ste samski ali v zvezi oziroma poročeni – to je povsem vseeno, kajti družina vas ima rada ne glede na vaš zakonski stan. Ali pač? Mnogi se še preradi vtikajo v osebne odločitve drugih, kar je nespoštljivo in žaljivo, marsikoga pa lahko tudi prizadene, sploh če je za njim boleč razhod.

Življenjski slog. Tudi tu lahko koga prizadenemo, zato svoje zamisli o hujšanju in rekreaciji raje zadržimo zase. Zelo boleče je tistemu, ki se neuspešno bojuje z odvečnimi kilogrami, poslušati o vitkih postavah, čudežnih napitkih, negativnih kalorijah in vadbah, ki osupljivo hitro topijo maščobe.