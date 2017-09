Dragić hudomušno o Dončiću: Rad gleda risanke

Slovenski košarkarji so z zmago v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Latviji poskrbeli, da je športna Slovenija v torek zvečer dihala kot ena. Latvija je bila brez dvoma najtežji tekmec na tem evropskem prvenstvu, a tako kot predhodnih šest, je tudi ona morala na koncu priznati premoč. Kristaps Porzingis in ostali latvijski košarkarji poraza niso sprejeli najbolj športno. »Vedeli smo, da nas bodo provocirali. So pač taka ekipa in to so pokazali že na prejšnjem evropskem prvenstvu. Tedaj so se spravili na mojega brata Zorana, tokrat pa smo ostali mirni in odbili vse njihove napade,« je dejal Goran Dragić, ki je v prvem polčasu dobil močan udarec v glavo. Po mnenju mnogih nameren. »To je del igre. Je bolelo, a sem stisnil zobe. Med polčasom smo se še enkrat zmenili, da ne smemo nasesti njihovim provokacijam in zadovoljen sem, da smo se vsi držali navodil,« je dodal Dragić.









Tudi Jaka Blažič ni mogel mimo na trenutke umazane igre Latvije. »Timma je povsod znan kot zelo nešportni igralec. Pripravili smo se nanj, ohranili smo hladne živce in prišli do pomembne zmage, ki nam je prinesla boj, če lahko rečem, z bolj kulturnimi Španci v četrtek. Med polčasom nam je kapetan povedal nekaj krepkih, prvič v življenju pa sem videl tudi jeznega Vidmarja. To so bile prave besede v pravem trenutku, ki so nam dale zagon za nadaljevanje,« je dejal Blažič in dodal: »Tekma s Španijo bo zagotovo težka, toda mi smo odločeni, da osvojimo to medaljo, ki si jo vsi tako želimo."









Na novinarsko konferenco po tekmi sta prišla Goran Dragić in selektor Igor Kokoškov. Slednji je uvodoma povedal, da je zelo vesel zmage, da ga čez dva dni čaka ena najboljših ekip na prvenstvu, nato pa sta oba odgovarjala na vprašanja o Luki Dončiću. Povsem logično, saj 18-letni Ljubljančan iz tekme v tekmo bolj navdušuje košarkarski svet in potrjuje izjemno nadarjenost. S 27 točkami proti Latviji je postavil rekord na evropskih prvenstvih med osemnajstletniki - Arvidas Sabonis jih je pri 19 letih dal 28 (1983), Dražen Petrović pa je imel na EP 1983 pri enaki starosti kot Dončić povprečje 13,4 točke, medtem ko jih ima Dončić zdaj 15,7.









Dragić je nad Dončićem vidno navdušen: »Luka je po mojem mnenju najboljši evropski igralec med osemnajstim in petindvajsetim letom,« je povedal in dodal: »Vsako tekmo igra z neverjetno mirnostjo in preudarnostjo. Žoga je pod njegovim vodstvom vedno pod nadzorom.« Kapetan pa je nato novinarjem še zaupal, da o Luki ve veliko, saj si z njim deli sobo: »Ne pozabite, da je še otrok; rad gleda risanke in serijo Prijatelji. Vsi v Sloveniji smo navdušeni, da ga imamo.«









Kokoškov pa je mnenja, da sta Dončić in ekipa v odličnem vzajemnem odnosu: »Neverjeten talent je, pravi diamant in vesel sem, da ga imam. Ko smo ga povabili v reprezentanco, smo mu povedali, da bo imel vlogo, kakršne še ni imel v karieri. On raste z reprezentanco in reprezentanca z njim. To prvenstvo je del njegovega razvoja. Še naprej mora delati kot doslej in ostati isti. Le nebo je njegova meja.«









Sedaj so vse misli uprte v jutrišnji spopad. Slovenija bo naslednjo polfinalno tekmo namreč igrala v četrtek ob 20.30. Tekmec bo Španija, ki je na zadnjih devetih evropskih prvenstvih osvojila osem medalj, od tega tri zlate, zadnjo v Franciji 2015. Do takrat pa nekaj posrečenih fotoutrinkov z včerajšnjega parketa.