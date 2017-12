Dotik je tako pomemben kot kruh

Kakšen je življenjski slog po vaši meri?

Zame je pomembno, da se v vsakem trenutku dobro počutim v svojem telesu in duši ter z veseljem počnem to, kar počnem. Vedno poskušam uresničiti obljubljeno sebi in drugim, da kasneje ni slabe vesti. Cilji naj bodo čim bolj objektivni in dosegljivi. Sem redno telesno aktivna, pazim, da je moja prehrana raznovrstna, lokalna, sezonska in da vsebuje čim več kakovostnih makro- in mikrohranil. Vsak dan uporabim kakšno metodo sproščanja, hodim na kulturne prireditve, berem, redno se nagradim z masažo itn. Najraje pa sem v družbi svojih štirih vnukov, ki me neskončno sproščajo, zabavajo, presenečajo in napolnijo z energijo.





Pozimi je prilagajanje organizma na temperaturne spremembe naporno, in če smo poleg tega še utrujeni ter slabovoljni, lahko hitro staknemo prehlad. Je pravilno reči, da je pomen velnesa pravzaprav v sprejetju odgovornosti za svoje zdravje?

Velnes pomeni živeti zdravo v najžlahtnejšem pomenu te besede. Seveda se je pozimi treba prilagoditi zimskim razmeram. Utrujenost in slabo voljo je treba odmakniti iz našega življenja, čeprav je to nemalokrat težko. Poskrbeti je treba za dovolj kakovostno prehrano – kislo zelje denimo je odlično živilo. Sama zjutraj na tešče spijem vsaj dva kozarca tople vode, dodam tudi sveže stisnjen limonov sok, skrbim, da se redno knajpam in sem pogosto v savni. Treba je biti v družbi ljudi, ki so dobre volje in ne nergajo, ob katerih se dobro počutimo – in biti čim manj na družbenih omrežjih.









Velnes torej krepi?

Če ozavestimo odgovornost za svoje zdravje in dobro počutje in se zavedamo, da smo predvsem sami odgovorni za to, da se v svoji koži dobro počutimo tako, da smo primerno telesno dejavni, se zdravo prehranjujemo, se znamo sproščati in smo tudi duševno aktivni, kar pomeni, da se nenehno učimo, sprejemamo pravilne in pravočasne odločitve v zasebnem in poslovnem življenju, osebnostno rastemo in se razvijamo, pomeni, da živimo velneško. Od vsakega posameznika je odvisno, kako intenzivno bo to počel.





Kaj menite, česa nam v hitrem in nemalokrat stresnem vsakdanu najbolj primanjkuje? Je to prijazna beseda? Ali morda topel dotik?

Predvsem se moramo znati ustaviti, se sprostiti, ozavestiti sedanjost. Ne obremenjujmo se s preteklostjo, ker je ne moremo več spremeniti, o prihodnosti razmišljajmo s stvarnimi cilji, živimo za ta trenutek, pri tem nam lahko pomaga čuječnost. Če bomo sami namenjali drugim prijazne misli in besede, se nam bodo kot bumerang vrnile – ne pozabimo na to! Dotik je tako pomemben kot kruh, je nekoč rekla moja babica. Sama se veliko objemam – Sanela (dr. Banović, op. p.) je rekla, da bi se morali vsaj osemkrat na dan!





Velnes torej pomeni življenjski slog, ponudba velneških storitev je najopazneje zasidrana v turizmu, zlasti v zdraviliščih, hotelih in pri samostojnih ponudnikih. Kaj je tisto, zaradi česar je center dobrega počutja dober?

Vsak center dobrega počutja ponuja storitve za ohranjanje in krepitev zdravja z različnimi programi – nekatere so namenjene krepitvi telesnih aktivnosti, druge sproščanju, duševnim aktivnostim, lepotni ali telesni negi. Sama te storitve vedno izkoristim z občutkom, da so nagrada meni; za moj vsakodnevni trud za zdrav življenjski slog. Center dobrega počutja bo pritegnil uporabnike z raznovrstno ponudbo storitev, ki bodo izvedene kakovostno, z individualnim pristopom in tankočutnim spodbujanjem zdravega življenjskega sloga po meri posameznika. Najpomembnejši so izvajalci storitev, ki so tudi sami dojemljivi za zdrav življenjski slog, saj lahko s svojo prepričljivostjo in strokovnostjo vplivajo na uporabnike.





Koliko smo po vašem mnenju Slovenci pripravljeni storiti za dobro počutje? In kako na debelo odpreti denarnico?

Menim, da se vedno več Slovencev zaveda pomena lastne odgovornosti za celostno dobro počutje, ki je povezano z ohranjanjem in krepitvijo telesnega, duševnega, socialnega zdravja z zdravim življenjskim slogom. Zanj lahko skrbimo v zelo skromnih finančnih razmerah, lahko pa to počnemo tudi z obiskovanjem različnih velneških centrov, centrov zdravja, zdravilišč itn. Precej je to odvisno tudi od ugodne gospodarske situacije, nizke stopnje nezaposlenosti, vrednot, ki so pomembne v družbi. V slovenski družbi so se v zadnjih dvajsetih letih zgodile velike spremembe pri ozaveščanju zdravega življenjskega sloga v vseh segmentih družbe – v izobraževalnem sistemu (predvsem v vrtcih in osnovnih šolah), v podjetjih, ki se vse bolj zavedajo, da so lahko uspešni le fizično in psihično utrjeni zaposleni. Zdravje postaja najpomembnejša vrednota čedalje več Slovencev. Seveda imajo pri tem veliko vlogo mediji, različna društva, organizacije civilne in javne družbe, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, pa ne nazadnje tudi različni ponudniki velneških storitev za zdrav življenjski slog, da pritegnejo obstoječe in nove uporabnike.





Katere od velneških storitev si radi privoščimo: za poživljanje in krepitev telesa ali duha?

Najbolj prijajo storitve, ki vplivajo na telo in duha – običajno so to celostni programi, ki vključujejo kopel, piling, oblogo telesa in na koncu še kakšno aromaterapijo. Veliko je možnosti, le zaznati jih moramo in jih seveda izkoristiti.