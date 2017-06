Do zdravja z empatijo, smehom in maščobami

Pričeli smo s smehom. Zvezdana je namreč že v uvodnem pozdravu zbranim Oninim bralka povedala, da bo veselje in dobro počutje danes na prvem mestu. »Ker verjamem v čudežno moč smeha, je moto današnjega srečanja 'Smeh je pol zdravja!'« je poudarila in nas nemudoma povabila v prijetno senco starih jablan. Tam so se pričela prva skupinska predavanja. Alja Inkret Koštrun je najprej z EFT metodo tapkanja pokazala, kako na povsem preprost način sprostimo naša telesa. Z nežnimi tapkajočimi pritiski na določene točke obraza in telesa smo uravnovesile energijo, katere tok se v našem sistemu velikokrat pretrga. »Učinki tapkanja so vidni takoj, na nek način pa lahko takšna tehnika ljudem pomaga tudi do veselja in smeha,« je povedala Inkret Koštrunova, najlepše pri vsem tem pa je, da preproste vaje lahko izvaja vsakdo doma.









Nato so se vse oči zazrle v mediatorko Barbaro Lapajne Predin, ki uči, da je za veselje v življenju bistvena komunikacija. Vedoželjnim Oninm izbrankam je v prijetnem zavetju dreves razkrila, kako do »veselega pogovora« predvsem ob konfliktih v domačem in tudi službenem okolju. »Sem ambasadorka empatije,« se je predstavila Predinova, ki jo sicer poznamo kot igralko, mimogrede, z Zvezdano sta pred davnimi leti navduševali v komediji Moški pod posteljo. »Empatija je osnovna preventiva nasilnega vedenja. Pomembno je, da že otroke naučimo, kako se izogniti nasilju. Empatija je poslušati in slišati, kar v komunikaciji z nekom pomeni, da vedno izhajamo iz položaja, da drugega sprejemamo, takšnega kot je. Pomembno je tudi, da svojih čustev ne skrivamo, ampak jih ubesedimo. Pri tem stavek pričenjajmo z Jaz… Komunikacijo tako spremenimo iz destruktivne v konstruktivno,« so bili njeni nasveti ženskam.









Žensko energijo sta v osrčje cvetoče narave prišla začinit izjemoma tudi dva moška. Vrhunska glasbenika Teo Collori in Metod Banko sta nas z uglasbeno poezijo za nekaj lepih trenutkov kar sredi belega dne zazibala v trans. Popeljala sta nas na morje, in v zgodbe nenavadno navadnih ljudi.

Pod jablanami smo nato spregovorili o človeškem telesu in kemiji, ki se bije znotraj nas vseh. Ivica Flis Smaka, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, odgovore na vprašanja o počutju človeka namreč najde v naših hormonih.









Razložila nam je hormonsko sliko ženske v različnih starostnih obdobjih in razodela, da hormoni pravzaprav nastanejo iz olja, kar je povsem v nasprotju z vojno proti maščobam, ki jo trg bije že dolga desetletja. »Estrogen, progesteron in testosteron, kortizol ter mnogi drugi, nastajajo iz holesterola, zdrav holesterol pa nastane samo iz olja. Če ne jemo olja, ne moremo imeti normalnega hormonskega cikla,« je presenetila. Na vprašanje, katere maščobe pa naj uživamo, je zdravnica, letos kronana tudi z nazivom Moja zdravnica 2017, opozorila na lokalne dobrine. Oljčno olje je doma tudi v Sloveniji, poleg tega pa ima krasen spekter dobrih snovi in je zdravilo za vse krvne skupine. Dobrodošlo bo tudi bučno olje, pa konopljino, avokadovo, kokosovo, za ženske še posebej priporočljivo pa je laneno olje.









Da je današnje druženje res nekaj posebnega je mnenja tudi strokovna gostja psihoterapevtka Eva Erpič. »Občudujem idejo sestrstva,« nam je zaupala. » Ženske potrebujemo tišino, odmik in čas zase, kajti v odnosih prehitro izgubimo sebe,« je prepričana.









Toliko novih informacij in koristnih nasvetov nas je pošteno zlakotilo. Udeleženke Oninega sestrstva je čakalo omamno domače kosilo, ki so ga v Zvezdanini kuhinji pripravile njene marljive kuharice.









Po kosilu pa jadramo z aktivnostmi radovedno naprej. Sledijo masaže, svetovanja, individualne psihoterapije, večerno druženje ob ognju in še in še. Dolgčas nam gotovo ne bo. Preostale utrinke vam razkrijemo kmalu, ne zamudite jih v reviji Ona.