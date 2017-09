Diana ostaja ikona

Ob dvajseti obletnici smrti princese Diane - prav danes mineva 20 let od pogreba, ki ga je po televizijskih zaslonih spremljal ves svet - smo mu postavili nekaj vprašanj o ženski, katere glas ne zamre.

Spomnim se dneva, ko je umrla princesa Diana. Toliko bolj, ker so bili v šoku tudi ljudje, ki so jo videli samo v časopisih ali na televiziji. Kako je mogoče, da je še vedno tako mamljiva?

Diana je v spominu še vedno živa zaradi lastne unikatne podobe in vedenja »kraljice ljudskih src«. Kadar koli grem po Kensingtonskih vrtovih, se ob ograji princesine palače zgrinjajo množice ljudi, prižigajo svečke, gledajo v okna palače, kot da se jim bo tam prikazal smehljajoči se obraz pokojnice. Diana je mit, je ikona, ki s svojo drugačnostjo še danes vzbuja radovednost med ljudmi o tem, kaj se dogaja na dvoru kraljice Elizabete II. Da, Diana je dvajset let po smrti tako popularna tudi zato, ker britanska in svetovna javnost z neverjetnim zanimanjem spremljata dogajanje na britanskem dvoru, dogajanje, ki ga pestrita zlasti sinova William in Harry, k temu pa pripomoreta tudi princ Charles in Camilla. In ob teh dogodkih se seveda vselej znova pojavlja otožno smehljajoči se lik Diane. Vloga medijev nikakor ni zanemarljiva. Kar koli se pripeti na britanskem dvoru, je vedno v ospredju novic. O Diani so napisane knjige, pojavljajo se nova in nova ugibanja o njeni smrti, filme snemajo tudi zdaj, ob dvajseti obletnici njene smrti. O njej govorita sinova in se spominjata svojih travm, ko ju je za vedno zapustila. Si predstavljate, kako bi odmeval intervju o Diani, če bi vanj privolil princ Charles, njegove odgovore pa bi pokomentirala še Camilla?





Kraljica Elizabeta II. je stara 91 let. Čeprav je še vedno poskočna, se britanski narod že boji, kaj bo, ko bo enkrat odšla na drugi svet. Napovedujejo, da bo država obstala. Zakaj?

Kralji, kraljice odhajajo, kraljevine ostajajo. Kraljica Elizabeta II., ki je že zdaj monarhinja z najdaljšim stažem, bo še sedela na prestolu in delovala kot ugledna nesporna moralna avtoriteta. O njenem nasledniku pa je verjetno že vse dogovorjeno, čeprav je kraljičina krona precej večja od njegove glave. Mož Filip se je upokojil in s tem dal sinu Charlesu možnost za še več javnega delovanja. Monarhija bo šla naprej. Sploh pa se Britanci ta hip bolj ukvarjajo z brexitom.









Glede na to, da je princ Charles poročil svojo nekdanjo ljubico, ni videti, da bi bil britanski dvor rigidna tvorba. Po drugi strani so se mediji razpisali o precedensu, ko je mali George v letalu potoval s starši, vojvodinjo Kate in princem Williamom. Kako gre skupaj sodobni svet s starimi pravili?

Ustaljeni monarhični red ima vedno tudi izjeme, sorodne aktualnim občečloveškim razmeram. Spomnimo se predvojnega abdikacijskega viharja okoli poroke kralja Edvarda z ločenko Simpsonovo. Bil sem na Edvardovem pogrebu. Dovoljeno mu je bilo, da je pokopan v grobnici kraljevske družine v Windsorju. Osebno sem spremljal tudi problematično (zavoljo neplemiškega stana ženina) poroko princese Ane v začetku 70. let. Moji hčerkici, ki sta poroko spremljali po televiziji, sta tedaj dejali, da »to sploh ni bila princesa, saj na glavi ni imela krone«. No, Ana se je kasneje ločila in se vnovič poročila. In? So what? Spomnim se tudi Elizabetine sestre, pokojne princese Margarete (pred skoraj pol stoletja sem jo intervjuval v Zagrebu), ki s svojim uporniškim žurerstvom in ločitvijo tudi ni vedno delovala v rigidnem monarhičnem slogu.





Koliko je bilo v Diani res ljudskega, glede na to, da je bila člen v verigi bogate monarhije?

Čeprav je bila tudi sama iz aristokratske družine, je bila drugačen, bolj ljudski, neprilagodljiv člen v verigi monarhije. Zdelo se ji je nesprejemljivo, da bi se napovedovala na obisk pri svojem možu, podobno kot se je Charles najavljal svoji materi kraljici. Bila je tudi proti temu, da bi posnemala Charlesa, ki je od butlerja zahteval, da mu vsako jutro na ščetko namaže zobno pasto. V stikih z javnostjo in na raznih dobrodelnih prireditvah je nastopala drugače kot drugi z dvora in tedanji premier Blair je dejal, da je domači in tuji javnosti pokazala nov britanski obraz. No, Diana je, na primer, naredila tudi velik škandal, ko se je kar sama dogovorila za intervju na BBC in se razgovorila o »gneči« v njenem razpadajočem zakonu. Tranzicija prilagajanja ji ni šla od rok.