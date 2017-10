Deset let od tragične smrti

Res je, čeprav je težko verjeti: minilo je že deset let, odkar je svet tragično in mnogo premlad zapustil priljubljeni pevec Toše Proeski. Dogodki, s katerimi se želijo preštevilni oboževalci pokloniti spominu na pevca angelskega glasu in obraza, se vrstijo že od konca tedna, skladbe glasbenega velikana pa so preplavile številne radijske in televizijske postaje. Da ne govorimo o ganljivih zapisih, ki tečejo v potokih po družabnih omrežjih.









Toše ni bil le glasbenik, bil je tudi zagrizeni športnik, zato so se maratonci spominu nanj poklonili s tradicionalnim tekom od Nove Gradiške na Hrvaškem, kjer je ugasnilo mlado življenje, pa do Kruševega v Makedoniji, kjer se je rodil leta 1981. Na kraju smrti, kjer že dolgo stoji spomenik, oboževalci odlagajo vence in prižigajo sveče, v Zagrebu so organizirali posebno krvodajalsko akcijo, saj je bil Toše znan humanitarec. V Skopju so pripravili tradicionalno glasbeno prireditev Zvezdnato nebo, tako v Zagrebu kot v Kruševem so pripravili spominsko mašo.

In prav v rojstnem kraju, kjer Toše tudi počiva, se danes zgrinja naval oboževalcev, ki grob znova prekrivajo s cvetjem, plišastimi igračkami in fotografijami.