Da, zobe moraš pokazati

Spodobi se začeti s čestitkami, zmagovalec si to zasluži ...

S soplesalko Tadejo sva opravila vrhunsko. Še zdaj razmišljam, kako se je vse poklopilo. Morda zato, ker sva imela isti cilj, to je izvabiti iz mene čim več. Tadeja se je izvrstno odrezala kot učiteljica in koreografinja. Kapo dol, kako je znala glasbo povezati z zgodbo in jo predstaviti skozi gib.

Za vaš charleston je Andrej Škufca vzkliknil: »Oj, daj me nauči charleston.«

Lep komentar mi bo ostal vse življenje v spominu. Ampak seveda bi me on lahko še veliko naučil. (Smeh.)









Če je charleston sproščen in zabaven, je bil tango vaš osebni izziv. Vam je bilo težko zradirati značilni nasmešek?

O mojem nasmehu je bilo veliko govora. Nimam problemov skriti nasmeh, a ko sem moral pri passo doblu ostati resen, je bil zame šok. Ko sem se poglobil vase, pri sebi razčistil, česa sem zmožen, in spoznal, da ima vsak ples svoje posebnosti, sem napredoval v nastopih. Vseeno pa mi je skozi resen obraz težje pošiljati sporočila kot skozi nasmejanega. Nisem profesionalni plesalec, ples je zame užitek. Zabava. Plesalci so nas nekaj lepega naučili, kar je na splošno dobro vedeti, in sicer, da kot ima denimo kipar orodje, s katerim ustvarja, ali kitarist kitaro, tako mora imeti plesalec telo za svoj inštrument. Tako ni pomembno, ali plešeš strastni ples z nekom, ki ti je blizu, vendar ne čutiš telesne strasti, ali ples, za katerega je značilen bolj jezen videz, s svojim inštrumentom moraš čutiti in plesu dati značilni izgled.

Enkrat je ata rekel: »Lahko greš svojo pot in na njej stokrat padeš, dokler ne prideš do zaključkov, lahko pa mene poslušaš in ti bom skušal stokrat prihraniti padec, saj boš vedel, kaj je za njim.«

Kar spoznanje za nekoga, ki do šova Zvezde plešejo ni imel veliko izkušenj s plesom.

Drži. Prav nasmejal sem z izjavo, da mi polka in valček še gresta nekako od nog, pri vseh drugih zvrsteh pa bolj cepetam na mestu. Kot najstnik sem plesal v muzikalu Briljantina, kjer sem se prvič seznanil s profesionalnim plesom, sicer pa valeta in maturantski ples, kar smo vsi dali skozi. Zdaj bi vsakomur priporočil, naj zagrabi svojega moža ali ženo in se gre vrtet. Ker razgibaš telo in obenem možgane, saj moraš zraven razmišljati, kaj je treba delati. Ples je najboljša rekreacija, švicaš kot konj, a pridobiš motorične sposobnosti.









Kakšna pričakovanja je do vas gojila sestra Tina, nadarjena plesalka?

Bila je čisto navdušena. Na začetku je Tadeji, s katero sta skupaj plesali v Birds of Paradise, poslala sms: »In? Je Dejan podedoval kaj plesnega talenta?« Odpisala ji je: »Ga še deduje.« (Širok nasmeh.)

Kakšno kemijo sta imela s soplesalko?

S Tadejo sva se poznala že od prej, pravzaprav sem želel z njo plesati. Sva zelo kompatibilna; mlada sva, energična, imava podoben pogled na svet, vedela sva, da bi rada naredila čim več iz plesa, saj imava visoka merila. Iskreno, razvila sva dober prijateljski odnos, prav tako lahko mirno rečem, da so se zbližali tudi drugi plesalci. V paru se je treba drug drugemu prilagajali, spoznati, kaj je drugemu všeč, kaj ne, vedeti, kdaj se je treba komu odmakniti, kdaj ga potisniti naprej. Poslušati se – to je bistveno.









Prednost pred sofinalistom Denisom Porčičem - Chorchypom vam je prinesla pesem Ona sanja Pariz. Očeta ste tako vsaj kanček čutili na parketu, saj ste plesali na njegovo pesem?

Prvi ples sem začel v stilu, ki mi je ljub. Veselica. Skozi oddaje sem plesal na različne zvrsti. In izkušnjo sem želel zaključiti z atovo pesmijo. Ima močno sporočilo. Z njo sem se poklonil očetu in vsem, ki imajo radi njegovo glasbo. Pa tudi – zaradi Ona sanja Pariz je šla moja pot v smer, za katero sem mislil, da je ne bom ubral. Razmišljal sem, da bom igral bobne in poučeval na glasbeni šoli. Obrnilo se je, da sem krenil na svojo pot. Zanimivo je – ko se ozrem nazaj, sem v enaki poziciji, kot je bil ata. Ko je začel nastopati z Don Juani, je pustil študij, za kar mu je bilo kasneje žal. Tudi meni se zdaj dogaja tisoč in ena stvar. Moja vrlina sicer je, da se skušam čim več učiti iz izkušenj drugih. Enkrat je ata rekel: »Lahko greš svojo pot in na njej stokrat padeš, dokler ne prideš do zaključkov, lahko pa mene poslušaš in ti bom skušal stokrat prihraniti padec, saj boš vedel, kaj je za njim.« No, zato si prigovarjam, da moram dokončati študij na akademiji za glasbo.

Rad imam, da če že dajem kaj, da dajem veselje. Dobro energijo. Jaz rad širim pozitivo. Če sem slabe volje, se odmaknem.

»Z vso odgovornostjo in predanostjo nadaljujem atijevo glasbeno zapuščino in največji poklon je, ko mi kdo reče, poglej ga, malega Brendija,« ste dejali v intervjuju. Oče vam je dal mnogo več od glasbene zapuščine. Kaj? Morda veder pogled na življenje? Srčno kulturo?

Mogoče se ljudje premalo zavedamo, da je zgled v prvih nekaj letih zelo pomemben za otroka. Lepo otroštvo sem imel, čeprav je ata v tistem obdobju z Don Juani največ nastopal. Malo je bil doma, tako da je bilo ogromno na mami. Včasih, ko sem šel z njim na kakšen nastop ali na morje, ko je vožnja še trajala dve uri in dvajset, sva se ves čas odkrito pogovarjala. O vsem. Od ustvarjanja do žensk. Všeč mi je bilo, ker sva se znala pogovarjati; ko sem bil v prvem razredu, o stvareh, o katerih bi načeloma govorila nekje v puberteti. Pogled na svet sem definitivno povzel po njem. Enkrat je rekel, in zdaj peljem naprej to njegovo idejo: »Če bi vsak dal vsaj deset odstotkov svoje energije v skupno dobro, bi bil svet veliko lepši.« Ja, očitajo mi nasmeh, a prav zato se skušam čim več smejati. Rad imam, da če že dajem kaj, da dajem veselje. Dobro energijo. Jaz rad širim pozitivo. Če sem slabe volje, se odmaknem. Bik sem po horoskopu in verjemite, da imam dneve, ko sem res siten, potrt, tečen, jezen, vendar to vedo samo moji bližnji. Nikogar ne zanima, kadar sem slabe volje. In tudi nima smisla, da bi koga moril z negativno energijo, že tako ima vsak človek svoj križ.









Za vas se zdi, da nikoli ne pokažete zob, v katerikoli položaj vas človek postavi. Če se sprehodiva med očetovi spomini, šest let je od njegove smrti, je pred desetimi leti v pogovoru za Ono dejal: »Ugotovil sem, da moraš včasih pokazati tudi zobe, da v družbi zavzameš položaj.« Kaj porečete na to?

Bil je močan govornik.

Ko gre za branjenje svojih stališč in položaja, moraš kdaj pokazati zobe. Edino prav je tako. Ker vsega ne moreš rešiti samo z nasmehom.

In iskren. Brez zadržkov je odgovarjal na novinarska vprašanja o izkušnji življenja v rejniški družini, s čimer je razbijal negativne predsodke o rejništvu.

Zelo se skušam držati njegovega načina življenja. Denimo, zakaj skrivati svojo preteklost, če si zaradi njene to, kar si? (Se zamisli.) Da, zobe moraš pokazati, saj ni vse samoumevno. Rad pokažem pozitivno energijo, ni mi pa všeč, če to kdo izkorišča. Ko gre za branjenje svojih stališč in položaja, moraš kdaj pokazati zobe. Edino prav je tako. Ker vsega ne moreš rešiti samo z nasmehom. In požiranjem. Moraš biti to, kar si. In če verjameš, da je to dobro, se ne smeš pustiti drugim, da ti vsilijo svoje. S tem ko se postaviš zase, ohranjaš svojo integriteto.