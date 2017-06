Cvetje za poletje

Bezgovi cvetovi









Spodbujajo delovanje znojnic, zato čaj iz bezgovih cvetov uporabljamo pri zbijanju vročine, posebno v času prehladov in gripe. Z njimi lahko celo omilimo napade senenega nahoda, vendar le, če pripravke iz bezgovih cvetov uživamo več mesecev pred alergijskim obdobjem. Prav tako bezeg lajša dihalne težave in uravnava raven krvnega sladkorja ter krepi odpornost proti okužbam. Iz cvetov najpogosteje pridobivamo sirup, ki ga redčimo z vodo, da dobimo osvežilen sok, šabeso in olje, ki pomaga pri razpokani koži. Pri uživanju bodite pozorni le na to, da cvetov niste nabrali ob prašnih ali asfaltnih cestah, saj se cvetje navzame izpušnih plinov ali prahu in tako izgubi zdravilne učinke.





Prava poslastica so ocvrti bezgovi cvetovi. Sveže namočimo v gostejše testo za palačinke in jih ocvremo v vročem olju. Trše dele stebel porežimo, saj niso prijetni za uživanje.





Vrtnice









Vrtnice so bile nekoč izredno cenjene v kulinariki. Ko so jih začeli gojiti kot okrasne rastline, pa je njihova uporaba v kuhinji začela toniti v pozabo. Najbolj uporabni so cvetni listi, ki smo jim pri dnu odstranili belo čašo, saj od tod izvira grenak priokus. Zaradi intenzivnih in raznovrstnih barv so odličen okras in popestritev obroka. Cvetove pa lahko tudi kuhamo, pečemo, cvremo, mariniramo in kasneje uporabimo v različnih jedeh. Poleti se nam bo prilegel tudi ohlajen čaj iz vrtnic.





V ljudski medicini je za lajšanje številnih težav znan vrtnični sirup. Naredimo ga tako, da damo 300 gramov cvetov v lonec in jih prelijemo z dvema litroma hladne vode, vse skupaj zavremo, prekuhamo in precedimo. Dobljeni sok spet kuhamo in mu tokrat dodamo kilogram sladkorja in pol ter sok dveh limon. Med kuhanjem raztopino nenehno mešamo, dokler se primerno ne zgosti. Sirup lahko shranimo v temnih steklenicah, v vročih dneh pa bo to osvežilen napitek, ki krepi srce in pljuča.





Ognjič









Najbolj poznan je v kozmetiki, saj mazila iz ognjiča pomagajo pri suhi in poškodovani koži. Iz cvetov pripravljajo tudi čaj in tinkturo, ki lajša želodčne težave. Njegova barva bo poživila marsikatero jed. Uporabljamo ga okrasno ali da popestrimo okus jedi. Mlade listke dodajamo solatam, posušene ali sveže cvetove pa rižotam, juham in omakam. V preteklosti je bil ognjič velikokrat nadomestek za dragoceni žafran, saj dajejo njegovi cvetovi zaradi vsebnosti flavonoidov jedem rumeno barvo. Vendar previdno, če ne želite jedi preveč pogreniti, ga dodajte v manjših količinah.





Kot posebnost lahko pripravite ognjičevo maslo, ki ni samo lepo na pogled, ampak tudi pospešuje samozdravljenje telesa. Sto dvajset gramov mehkega masla penasto zmešajte in dodajte dve žlici cvetov ognjiča, ščepec cimeta in limonovega soka po okusu.





Bučni cvetovi









Vsebujejo kalcij, fosfor, železo ter vitamine A, C in E. Njihova glavna sestavina je kar v 95 odstotkih voda, zato imajo zelo malo kalorij in skoraj nič maščob. Zaradi cevaste oblike so odlični za polnjenje. Nadevajte jih s sirovimi in skutnimi namazi, prepraženimi gobicami, fileji konzerviranih rib ali podobnim. Cvetove lahko cvremo, pečemo v pečici ali še bolje, pojemo presne. Ocvremo jih lahko podobno kot bezgove. Podajo se tudi na solate, za okras kar celi ali pa narezani kot ena izmed sestavin.





Bučne cvetove s svežimi začimbami lahko pripravimo tudi v obliki jajčne omlete, sladokusci pa ji za eksplozijo barv dodajte še narezane bučke in papriko.





Marjetice









So v celoti užitne, vendar imajo značilen okus, ki v ustih malo draži in včasih spominja celo na orehe. Z njimi popestrimo solate in obložene kruhke, dobrega okusa pa je tudi juha, ki blagodejno vpliva na zdravje. Polne so vitaminov in rudnin, odvajajo vodo iz telesa, čistijo kri in pomagajo pri kožnih boleznih ter težavah z jetri. Posušene cvetove uporabljamo tudi za čaj.





Uporabljamo lahko tako navadne kot okrasne marjetice z bogatejšimi cvetnimi čašami.





Boreč









Modri zvezdasti cvetovi sicer manj poznane rastline imajo kumaricam podobno aromo. Boreč spodbuja življenjsko moč, saj vsebuje snov, ki deluje na žleze, ki izločajo adrenalin, kar prinese večjo budnost in vedrino ter preprečuje stres. Cvetove zaradi svežega okusa dodajamo solatam ali sadnim bovlam, posušeni pa bodo dobri tudi v omakah. Njihova intenzivna modra barva bo čudovito popestrila pijače, če boste cvetove zamrznili v ledene kocke.