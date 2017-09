Colin Firth postal Italijan

Firtha mnogi označujejo za utelešenje angleškega šarma in kar malo šokantno je, da bo ta zvezdnik britanski potni list zamenjal za italijanskega. A igralca, znanega po filmih, kot so Kraljev govor, Dnevnik Bridget Jones in Mamma Mia ter upodobitvi gospoda Darcyja v priljubljeni BBCjevi nadaljevanki Prevzetnost in pristranost, je k odločitvi privedlo nestrinjanje s političnimi odločitvami rodne grude. Firth namreč že od vsega začetka odkrito nasprotuje izstopu Velike Britanije iz Evropske unije.









»Colinu Andrewu Firthu je bilo danes podeljeno italijansko državljanstvo. Znani igralec, dobitnik oskarja za film Kraljev govor, je poročen z Italijanko in je že večkrat pokazal ljubezen do naše države,« so sporočili z italijanskega notranjega ministrstva.









Firthova soproga je 48-letna Livia Giuggioli, znana italijanska filmska producentka in mati Colinovih dveh sinov Luce in Mattea.









Firth trenutno v rokah drži dve državljanstvi, ni pa še znano, ali se bo odpovedal prvemu in vrnil britanski potni list. Vsekakor pa ni edini znani britanski obraz, ki se je odločil za ta korak. Pred dvema tednoma je namreč še en njegov igralski kolega prejel tuje državljanstvo. Ralphu Fiennesu, znanemu med drugim po filmskih klasikah kot so Angleški pacient, Schindlerjev seznam in Grand Budapest hotel, je srbsko državljanstvo 7. septembra podelila premierka Ana Brnabić.