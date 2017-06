Česa partner ne sme zahtevati

Nikakor ni prav, da si partnerja poskušamo prikrojiti povsem po svoji meri, nihče ni popoln – a kaj sploh je popolnost? Nekaj povsem subjektivnega, zato je normalno, da si vsak poišče svojo sorodno dušo. In kakor ne smemo posegati v partnerjevo identiteto in ga spreminjati do obisti, mu ne smemo dovoliti, da od nas zahteva nedopustno. Kaj točno naj bi bilo nedopustno, navajajo v reviji Women's Health, v naslednjih vrsticah si zato preberite, česa partner od vas nikoli ne sme pričakovati.

Da spremenite svoj videz. Jasno, partner si želi, da ste privlačni, in to si gotovo želite tudi sami, a ko vas začne primerjati z vrhunskimi fotomodeli in vas spodbujati, da si prizadevate za skrajno suhljato postavo ali kakšno drugo drastično spremembo, je čas, da ustavite konje in temeljito premislite o vajinem razmerju. Še manj je sprejemljivo, da od vas pričakuje kakšen plastičen poseg. Če si sami želite povečanja dojk, ni s tem nič narobe, a če partner od vas zahteva košarico D, je skrajni čas za poglobljen in iskren pogovor o vajinem odnosu.









Da v spalnici privolite v vam neudobne položaje. Saj sami veste, kaj vas vzburja in kaj ne, prav tako veste, kaj ugaja partnerju in česa ne mara. Med rjuhami so lahko spopolnjujoči in orgazmični samo položaji, ki povsem ustrezajo obema, zato vas partner nikoli ne sme siliti v poskuse, ob katerih vam je nelagodno, kaj šele boleče. Eno je spodbujanje k novostim, če je seveda jasno, da sta oba za, drugo je pogojevanje ljubezni in naklonjenosti s spolnostjo. V spalnici gre za vzajemno osrečevanje, ne pa podrejanje potrebam posameznika.

Da se odpoveste prijateljem ali družini. Partner, ki vedno kritizira vašo družbo in družino, si vas posesivno želi samo zase in vam ne privošči sreče v drugih odnosih. Če preživite veliko časa s svojo sestro ali pa se občasno po službi zabavate s sodelavci, mora partner to sprejeti brez kuhanja mule ali zamere. Ščepec ljubosumja tu in tam nikoli ne škoduje, skrajno nedopustno pa je, da vam partner omejuje druženje z drugimi.









Da se povsem odpoveste zasebnosti. Resda si partnerja v dolgoročni zvezi delita tako rekoč vse, a malce zasebnosti je vedno dobro obdržati zgolj zase. In nihče, niti partner, nima pravice zahtevati neposrednega in neomejenega dostopa do vseh sfer vašega življenja, pa naj med vama vlada še takšno zaupanje. Elektronska pošta, denimo, naj ostane povsem zasebna, tudi bančni računi so dandanes vse pogosteje ločeni, tudi med zakonci, kar terapevti tudi podpirajo.

Da pozabite na bolečo preteklost. Vsakdo v razmerje prinese svojo prtljago, pri nekaterih pa je zajetnejša in lahko tudi skrajno neprijetna. A nič ne de, tudi takšna je del posameznikove identitete, zato je nihče ne bi smel poskušati izbrisati. Mnogi živijo z bolečimi spomini, travmami, strahovi, morda celo tragičnimi izkušnjami, ki so jih zaznamovali, zato je povsem krivično, da partner omalovažuje svojo preteklost, zato da se njemu ne bi bilo treba ukvarjati z njo oziroma vam stati ob strani, ko vam je hudo.









Vas siliti, da opustite svoja prepričanja. Najsi gre za drago naložbo v avtomobil, ki vas niti najmanj ne osrečuje, ali pa spodbujanje v ekstremne športe, pred katerimi trepetate. Kot odrasla oseba imate že izoblikovane okuse in veste, kaj vam je všeč in kaj vam ustreza, in nihče nima pravice, da vas prepričuje o drugem. Če ste seveda sami pripravljeni poskusiti kaj drznega ali drugačnega, je to povsem vaša odločitev, a nikoli ne sme biti partnerjeva.

Vam teptati samozavest. V zrelem in zdravem razmerju se morate počutiti sprejeto, ljubljeno, podprto in samozavestno. Če ste zaradi partnerja negotovi, ne razmišljajte predolgo, temveč raje poberite šila in kopita ter uživajte na svojem. Nekoč bo že prišel nekdo, ki vas bo cenil in ljubil takšne, kakršni ste!