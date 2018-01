Cena patologije. In 130.000 dolarjev.

Je tudi res, da kakšnih velikih pričakovanj že v začetku mladega leta pač ne moremo gojiti. Novice so pretežno slabe te dni; dobrih je, ne glede na letni čas, vedno premalo. Berem naslove: Policija v Sloveniji razbila trgovino z ljudmi; Banka Slovenije opozarja na previdnost pri trgovanju s kriptovalutami, da ne bodo ljudje zopet jokali; Starša mučila in izstradala 13 otrok ...

No, poglejte, v globalnem svetu pa imajo mediji, pazite, resni, povsem druge skrbi. Namreč, najbogatejši slovenski zet, Donald Trump, sicer predsednik Amerike, ima težave s pornozvezdo Stephanie Clifford (za poznavalce, dama ima umetniško ime Stormy Daniels). No, ne z njo, ampak znabiti, da z aktualno ženo Melanio in vzorčno populacijo svojih (še vedno) privržencev. Bodimo realni, koga pa pravzaprav zanima njuno domnevno razmerje? Kdo ve, ta hip očitno konservativni časopis Wall Street Journal, ki je ponatisnil že nekoč objavljen intervju (iz leta 2011) s porneso. Dama trdi, da sta leta 2006 imela spolno razmerje, torej štiri mesece po tem, ko je Melania rodila sina Barrona. Kar pač ni neka novica, če ne bi, tako trdi dotični časopis, pornesa od Trumpovih odvetnikov leta 2016, torej tik pred volitvami, prejela 130.000 dolarjev za molk. Vsekakor sramotno malo, zatorej se mi porajata dve domnevi: ali ni imela Trumpa v postelji ali pa je predsednik tako zanikrno škrt, da je mislil molk kupiti za 130.000 dolarjev.





Vprašanje je, koliko obrazov ima ta patološka nečimrnost. Kar je mila oblika za poimenovanje vseh deviantnosti, s katerimi živijo ljudje na vrhu. In s katerimi vladajo temu svetu. Tudi pri nas. Vladajo vam in nam. S pozicije moči. Ne samo predsedniki, tudi drugi: mali in vse manjši.





No, Trumpov odvetnik je nemudoma objavil popravek, v katerem pornesa z lastnim podpisom zagotavlja nerazmerje s Trumpom. Nakar zgodbo objavi revija Slate. Glavni urednik trdi, da je z Danielsovo govoril leta 2016 in ta mu je potrdila spolno razmerje, kakor tudi da se pogaja za plačilo, ampak za javnost pa ne bo govorila. Se razume, dasiravno je že spregovorila. Na plan so izvlekli še en intervju iz leta 2011 s porneso, v katerem pove, da je med občevanjem upala, da ji Trump ne bo plačal za usluge (le zakaj?), da ji je obljubljal pojavnost v svoji oddaji Vajenec in je še natrosila primernih idiotskih vsebin. Jasno, da so se oglasile prijateljice, prijatelji, bivši mož, ki potrjujejo gimnastiko med imenovanima osebkoma.









Saj razumem, služba je pač služba, v postelji, javnosti, kjer koli. Ljudje, ki obolevajo za pozornostjo. Kakršno koli. Pornesa Daniels, Trump in druge in drugi. Obolevajo. Tako.

