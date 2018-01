Čebula in česen, naravna antibiotika

Boleči kašelj

V priročniku Rastlinski antibiotiki – Skrivno orožje iz narave avtorice Arune M. Siewert, ki ga je natisnila založba Mladinska knjiga, med drugim najdemo nasvet, kako pripraviti čebulni sok proti bolečemu kašlju. Ta je še posebej zoprn ponoči, ko nam krati nujen zdravilen spanec. Povzetek zapisanega je naslednji: Tri srednje velike čebule narežemo na kar najbolj tanke rezine. V posodo za shranjevanje izmenično nalagamo eno plast čebule in tanko plast sladkorja, s katero tudi zaključimo postopek. Polno posodo zapremo in jo čez noč pustimo v hladilniku, nato pa iz mešanice s pomočjo cedila in vilic iztisnemo sok. Tega nalijemo v steklenico ali kozarec z navojem. Naenkrat zaužijemo eno do dve žlički soka, ki se v hladilniku obdrži tri dni in sploh ni slabega okusa.









Prehlad in vročica

Legendarni Alfred Vogel je čebuli pripisoval vsestranskost, a je hkrati opozoril vse s težavami s črevesjem, naj s količino tega živila ne pretiravajo. Načeloma sicer čebula na večino deluje izjemno blagodejno. V knjigi Ljudski zdravnik, izdani pod okriljem založbe Farmedica, je Vogel zapisal, da ima čebula ogromno vitamina C in je odlično zdravilo za živce, če jo uživamo redno v manjših količinah. Odlično se izkaže pri povišani telesni temperaturi, ki jo znižuje čebulna obloga na podplatih. Kadar nas muči nahod, na pol prerezano čebulo zvečer položimo na nočno omarico čim bliže svojega vzglavnika. Prej bomo okrevali.









Težave z mehurjem

Pri majhnih otrocih in dojenčkih, ki imajo krče in težave z mehurjem oziroma sečnimi potmi, se dobro izkaže preprosto domače zdravilo, ki ga pripravimo tako, da tanko rezino čebule za kratek čas pomočimo v mlačno vodo in damo požirek te pijače otroku vsako uro. »Osupnili boste, kako hitro to prinese olajšanje,« piše Vogel, ki ni bil nič manj navdušen nad česnom. Po njegovih besedah sta bila tako česen kot čebula pri Starih Egipčanih čislani kot sveti in zdravilni rastlini. Vsem, ki se še posebej izogibajo česnu zaradi njegovega prodornega močnega vonja, svetuje, naj se tega znebijo tako, da hkrati uživajo še svež peteršilj. Podobno kot pri čebuli tudi pri česnu opozarja, da ga navkljub zdravilnosti ne smemo uživati v večjih količinah, saj lahko škodujemo ledvicam.









Vnetje zunanjega ušesa

Kot lahko preberemo v knjigi Zdravje iz kuhinje – Ljudska zdravila na sodoben način, ki je prav tako izšla pod okriljem založbe Mladinska knjiga, lahko česen med drugim pomaga zatreti vnetje zunanjega ušesa. Natančneje, pri tem nam na pomoč priskoči antibiotično česnovo olje. Naredimo ga tako, da tri do štiri olupljene stroke česna stisnemo ter ga za tri do štiri dni namakajmo v 50 ml olivnega olja; to mora povsem prekriti ves česen. Precejeno olje potem precedimo in prelijemo v manjšo stekleničko. Uporabljajmo kapalko; v uho vnesimo nekaj kapljic in postopek ponovimo nekajkrat dnevno.









Presna paradižnikova juha

Na moč svežega česna so opozorile tudi Sanja Lončar, Sabina Topolovec, Marija Kočevar in Nadja Baćac, piske priročnika Ščepec rešitve – Zamolčane zdravilne moči začimb iz založbe Jasno in glasno. Med drugim priporočajo pripravo presne paradižnikove juhe . Recept ni prav nič zahteven. Poskusite!