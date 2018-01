Če zmanjka besed, se začne izgubljati tudi ljubezen

O čem razmišljaš?« Če je moški še zaljubljen, bo gotovo odgovoril: »O tebi, draga moja.« Po nekaj letih skupnega življenja pa se prav lahko zgodi, da bo izza časopisa zagodrnjal: »O ničemer.« In neprizadeto bral naprej. Zakaj vam ni naklonil nekaj prijaznih besed?

Ljubezen se ne konča z udarcem na gong. Počasi, skoraj neopazno se med partnerja priplazijo nezadovoljstvo, molk, dolgočasje in premalo seksa. Zakonski svetovalci poudarjajo: ni treba, da to postane pravilo. Če prve znake odtujevanja pravočasno opazite, jih lahko izkoristite sebi v prid in partnerstvo oziroma zakon celo izboljšate. Zavedajte se, da je pogovor boljši kot ločitev!

Zaničevanje in besedne žalitve so psihično nasilje, ki neusmiljeno uničuje ljubezen. Če želite ohraniti ljubeče partnerstvo, bodite spoštljivi in partnerju pokažite, da ga cenite, prisluhnite mu in poiščite zanj ali za njegova dejanja tudi pohvalne besede.

Ne poskušajte spreminjati partnerja

Na začetku je bilo vse v najboljšem redu, vaš spremljevalec je bil v vaših očeh popoln moški. Nenadoma vas motijo lastnosti, ki ste jih v zaljubljenosti videli kot njegove prikupne kaprice. Povsem človeško se vam zdi, da ga kritizirate, sitnarite zaradi njegovih dejanj in ga poskušate prevzgojiti. Napaka! Tudi če se je brezmadežni princ spremenil v sicer še vedno prikupnega žabca, podpirajte njegov občutek varnosti in samozavesti. Ljudje se namreč spreminjajo in dozorevajo le takrat, kadar jih sprejmete takšne, kot so, in se jim ni treba opravičevati za vsako dejanje.









Ne oklepajte se ga premočno

Za mlade zaljubljence je samo po sebi razumljivo, da si telefonirajo večkrat na dan, si nenehno pošiljajo kratka telefonska sporočila ali pišejo po elektronski pošti. Da preživijo skupaj vse večere in noči, je v njihovih očeh nujno. Ko se prvi ljubezenski vihar poleže, potrebuje vsak več časa in prostora zase, za svoje dejavnosti in prijatelje.

Če se eden premočno oklepa drugega in mu ne pusti dihati, ljubezen kmalu začne umirati. Psihologi opozarjajo, da bi se morala dovolj zgodaj pogovoriti, koliko časa si želita preživeti sama, skupaj ali v družbi drugih ljudi ter kdaj. Zdravo partnerstvo potrebuje nenehno izmenjavo bližine in distance, da ostane zanimivo in napeto. Tako si izmenjata izkušnje, želje in dogodke in del življenja načrtujeta skupaj.









So naloge pravično razdeljene?

Moški se med tednom ne more rešiti nadur, ob vikendih pa se najraje posveča športnemu klubu in tekmam. Ženska se poleg službe trudi z gospodinjstvom, vzgojo otrok, morda skrbi za vrt. Nesoglasja so v takšnem razmerju že vnaprej programirana, kajti zaradi enostransko razdeljenih obveznosti bo partner, ki je preobremenjen, prej ali slej nezadovoljen.

Skupaj bi se morala dogovoriti o razdelitvi obveznosti, jih opravljati izmenoma ali skupno, in si požrtvovalno pomagati. Partnerja, ki pri vsakodnevnih nalogah sodelujeta, sta manj obremenjena in si laže vzameta malo časa za oddih in počitek. S tem tudi odpravljata stres in krepita medsebojno navezanost. To, da se lahko nanj zanesete, je ena najpomembnejših osnov za čvrsto partnerstvo in rast ljubezni.









Če začne spoštovanje izginjati

Moški omenja partnerico povsem neprizadeto in skoraj brezosebno, ženska pa zanj ne najde bolj pohvalnih besed. Ko sta skupaj, udrihata drug čez drugega in v javnosti razgalita napake ali dejanja, ki se tičejo le njunega osebnega in intimnega življenja. Ignoranca, zaničevanje in besedne žalitve so nekakšno psihično nasilje, ki neusmiljeno uničuje ljubezen.

Kdor želi ohraniti ljubeče in dobro razmerje, mora s partnerjem ravnati spoštljivo in mu pokazati, da ga spoštuje in ceni. Ljubeč partner zna drugemu vedno prisluhniti in ga pohvaliti. Lepe besede osmislijo človekova prizadevanja, so potrditev njegovega truda in motivacija, da je izbrana pot prava in cilj lažje dosegljiv.









Si nimata več česa povedati?

V restavraciji molče sedita in čakata na izbrano jed, tudi doma se pogovarjata le najnujnejše. Kje so dnevi, ko sta neskončno dolgo razpravljala o vsem, kar se dogaja na tem svetu, a tudi o svojih najbolj skritih mislih? O željah in potrebah se morata pogovarjati in če zmanjka besed, se bo začela izgubljati tudi ljubezen.

Če sta oba obmolknila, bo učinkovita strokovna pomoč terapevta, sicer koristijo nekatere preverjene metode. Pojdite na nevtralen kraj, kjer se oba dobro počutita, pogovarjajte se o prihodnosti, o novi naložbi, potovanju ali družinskem prazniku. Preberite drug drugemu kakšno zanimivost iz časopisa, kar vam bo dalo snov za pogovor. Ko se partner vrne domov, pokažite zanimanje za njegove dogodke, vsa vprašanja, na katera ne more odgovoriti zgolj pritrdilno ali nikalno, so dober začetek pogovora.









Če v spalnici ni več razburljivo

Seks in erotika sta sestavni del izpolnjenega razmerja. Pri mnogo partnerjih se spolno življenje že po nekaj letih povsem umiri in ko so otroci majhni, niso niti večmesečni premori nič nenavadnega. Seks in nežnosti so odrinjeni zaradi drugih nujnejših stvari in vsakdanje naglice, a predvsem zato, ker pozabljate nase.

Pravočasno poskrbite, da ne boste popustili temu klišeju, ki vam bo dal samo občutek nezadovoljstva. Vsak par ima kakšen dogodek ali prepoznavni znak, ki ga spominja na najlepše intimne trenutke v dvoje. Z malo fantazije in iznajdljivosti lahko ohranite aktivno in živahno spolnost, če se le zavedate, da si morate znati vzeti čas, ki pripada le vama. In če si to seveda želite!









Kaj pomeni, če partnerja prevarate

Če lahko verjamemo statističnim podatkom, več kot polovica moških prevara svoje partnerice. Tudi skoraj toliko žensk je že izkusilo skok čez plot. Pri tem pa dve tretjini zakoncev in partnerjev trdi, da je zvestoba osnova razmerja. Bolečine, ki jih povzroči skok čez plot, pogosto vodijo v ločitev. Ni nujno, da se zato podre svet – zvezo je še mogoče rešiti, če se partnerja o dogajanju odkrito pogovorita, poiščeta in odpravita vzroke za takšno ravnanje in znata odpuščati. Vedeti morata, kaj potrebujeta, da bosta znova pridobila zaupanje drug v drugega in se intimno zbližala.









Majhne poteze, velika naklonjenost

V ljubezni ne štejejo le velika darila – limuzina pred hišo ali briljantni prstan na roki. Pomembnejše so lepe geste, ki potrjujejo, da ljubezen živi, se razvija in uspeva. Kdaj ste se nazadnje vprašali, kaj je ljubezen?





LJUBEZEN JE:

– če da moški ženski poskusiti eno, dve in še tri žličke njegove torte, čeprav je to njegova najljubša sladica; – če ji pred odhodom v službo napiše listek: Danes te ljubim bolj kot včeraj, jutri te bom ljubil bolj kot danes; – če šestdesetletnik pove svoji ženi, ki je istih let, da je zanj še vedno najlepša ženska na svetu; – če sta drug do drugega vedno vljudna in ne pozabita reči prosim ali hvala; – če se po silovitem prepiru že do večera pomirita in pozabita na vse neprijetnosti in izrečene kritike; – če mu ona zlika njegovo najljubšo staro srajco, čeprav je ne prenese več; – če se pred spanjem poljubita in se privijeta skupaj zato, da bi še enkrat začutila utrip srca ljubljene osebe.