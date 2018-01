Catherine Deneuve se je opravičila žrtvam spolnih zlorab

Deneuveovi ni preostalo drugega, kot da se opraviči, ali vsaj razloži, kaj je pismo, pod katerega se je podpisala še skupaj z okrog 100 vidnimi francoskimi umetniškimi predstavnicami, pravzaprav zagovarjalo. »Bratsko pozdravljam vse žrtve teh ostudnih dejanj, ki so se morda čutile prizadete zaradi pisma, objavljenega v Le Mondu. Njim in samo njim ponujam svojo opravičilo,« je sedaj zapisala igralka v objavi na spletni strani časnika Liberation. Poudarila je še, da v pismu ni bilo »ničesar dobrega o nadlegovanju, sicer ga ne bi podpisala«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.









Obenem pa francoska zvezdnica še naprej stoji za vsebino pisma, pridružujejo pa se ji še ostale podpisnice iz pisateljskih, igralskih in akademskih vrst. V zapisu so kot pretirano problematizirale gonjo proti moškim, ki se je razvila zaradi razkritja spolnih škandalov v Hollywoodu. »Moške množično kaznujejo, mečejo iz službe, pa čeprav so se le dotaknili kakega kolena ali hoteli kateri ukrasti poljub,« se glasi eden izmed stavkov pisma, ki je sprožilo ostro polemiko tako v Franciji kot v tujini, na podpisnice pa so letele številne kritike, češ da banalizira spolno nasilje. A podpisnice so z zapisom želele opomniti tudi na podobo žensk, ki se s tovrstnim moraliziranjem ustvarja. Čeprav je povsem legitimno in tudi nujno spregovoriti o zlorabi moči nekaterih moških, je nenehno javno obtoževanje že preraslo vse meje, je pisalo v pismu, ki zaključuje, da takšno vedenje ustvarja podobo, kot da so ženske povsem brez moči in večne žrtve.









Kot je sedaj pojasnila 74-letna Catherine Deneuve, se je pod pismo podpisala, ker ima rada svobodo. »Ne maram pa te značilnosti našega obdobja, da si vsakdo pridružuje pravico, da sodi in obsoja,« je prvič po objavi pisma sporočila znana igralka. »Obdobja, v katerem preproste objave na družbenih omrežjih povzročijo kaznovanje, odpuste iz službe in tudi medijske linče,« je dodala. »Ničesar ne opravičujem. Ne odločam pa o krivdi teh moških, ker za to nisem kvalificirana. In le malo jih je,« je med drugim še zapisala.