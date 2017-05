Camilla iskreno o kraljevih

Po vseh vzponih in padcih, ki jih je pred poroko 2005. doživljala s princem Charlesom, medijskem linču, obsojanju javnosti zaradi razpada prestolonaslednikovega zakona z zdaj pokojno Diano, je končno zaplavala v mirni pristan in zaživela polno ter srečno.









Še nikoli ni tako iskreno spregovorila o svojem življenju na dvoru, a ker se bliža njen okrogli, 70. jubilej, ki ga bo proslavila sredi julija, je napočila prava priložnost za intervju, je sklenila. Zaupala je, da se ji na kraljevsko vlogo ni bilo treba posebej pripravljati, saj je odraščala v aristokratskem okolju, a v izjemno topli in ljubeči družini. »Moje otroštvo je bilo tako rekoč idilično,« je povedala vojvodinja, ki si je izjemno blizu s sestro Anabelle, močno navezana je bila tudi na zdaj že pokojnega brata Marka, ki je nesrečno umrl v New Yorku pred dvema letoma. »Vedno je nekaj hotel od mene, vsakič ko je klical, sem vedela, da me potrebuje. A sva se vedno imela neizmerno rada,« se ganjena spominja Camilla, ki tudi priznava, da je lahko kraljevsko življenje izjemno naporno: »Včasih najraje ne bi vstala iz postelje. Potem pa si rečem, da je preprosto treba, in dan spet mine kot običajno. Adrenalin je moj reden spremljevalec. Številne zadrege in težave pa premagujem s humorjem, mislim, da brez te sestavine ne gre.« Camilla je vse bolj priljubljena med podaniki, tudi kraljica ji zaupa vse več obveznosti: s princem Charlesom se vsako leto udeležita več kot dvesto dogodkov, pogosto tudi potujeta na tuje.









Z bodočim možem se je sestajala že v sedemdesetih letih minulega stoletja: spoznala sta se na tekmi pola, v visoki družbi, seveda. Pozneje sta zaradi Charlesovih mornariških obveznosti izgubila stike in Camilla se je poročila z Andrewom Parkerjem Bowlesom. Toda kmalu po prinčevi poroki z oboževano Diano sta si znova padla v objem in obsojanj javnosti, ki ji je nalagala krivdo za propad kraljevskega zakona, ni bilo videti konca. Paparaci so se kar naselili na njenem vrtu,se spominja: »Nikamor nisem mogla. Bila sem ujeta v svoji lastni hiši. Da sem se kratkočasila, sem se učila slikati. K sreči so mi prijatelji in otroka vedno stali ob strani.« Toda leta 2005 jima je kraljica le dala blagoslov za poroko, ki je bila precej skromnejša, saj je prestolonaslednik vstopal že v svoj drugi zakon, kar je pomenilo drugačno protokolarno obravnavo, a kljub temu nabita s čustvi in srečo.

Camilla in Charles sta danes zgled zakonske sreče, po letih vztrajnosti sta dosegla tudi splošno javno odobravanje in podporo, uživata pa tudi ljubezen svojih otrok: Charlesu stojita ob strani princa William in Harry, Camilli pa sin Tom in hči Laura.