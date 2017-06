Bunderla dobil mavec, zdravnica pa vabilo

Po skoraj petinšestdesetih letih je slavni slovenski črno-beli film o nabritih maturantih dobil barvno različico, ki je na odru Križank zaživela kot muzikal in je hkrati odprla letošnji Festival Ljubljana. Vesno igra pevka Flora Ema Lotrič, Sama pa igralec Robert Korošec, ki so ga gledalci Ene žlahtne štorije dobro spoznali že v zadnji sezoni. Za projektom stoji producent Gorazd Slak, nekdanji programski direktor na Planet TV, ki se je kot producent podpisal tudi pod muzikala Cvetje v jeseni in Alpska saga. »Odziv občinstva je bil za vse nastopajoče navdušujoč. Že med predstavo so povedali, da čutijo občinstvo, kako sodeluje, po koncu pa so bili povsem vzhičeni zaradi stoječih ovacij. Nočem delati primerjav, ker so muzikali Vesna, Alpska saga in Cvetje v jeseni zelo različni, pri Cvetju je publika čustveno ganjena, pri Alpski sagi nacionalno zavedna, pri Vesni pa nasmejana z nekaj močnimi čustvenimi vložki. Morda je stična točka le ena – občinstvo je bilo ob koncu vseh predstav zadovoljno,« je Slak povedal dan po premieri.



Dnevi pred premiero pa so bili seveda vse prej kot mirni, po spletu je zaokrožila fotografija Klemna Bunderle, ki igra enega od treh maturantov, z zlomljeno nogo. »Bunderla si je res zlomil nogo. Ne sicer na vaji, ampak na cesti. Zanimivo pa je, da je zdravnica, ki ga je pregledala, bivša plesalka iz šole Mihe Krušiča, tako da je Klemen dobil mavec, ona pa vabilo na predstavo,« pravi Slak in nadaljuje: »Lepa godlja se je zgodila tudi na generalki. Ob 19. uri je deževalo in poplavilo oder. Dve uri smo ga čistili in pripravili na predstavo, nato pa je po 35 minutah predstave začelo zopet deževati. Naredil sem ključno napako: ko se je dež malce umiril, sem rekel, da je videti, da bomo lahko nadaljevali. No, v tistem trenutku se je odtrgal oblak.«





Bunderla z zlomljeno nogo v družbi Aleša Klinarja. Foto: Mediaspeed.



Povsem brez stresa pa ni šlo niti na sinočnji premieri: »Med predstavo je neznano kam izginil kabel, ki drži krila letala. Ko smo že razmišljali, kako rešiti situacijo, je pokukal izpod ene od knjig natanko 15 sekund, preden smo ga potrebovali. V nekem trenutku pa je Vesni zaškripal mikrofon. Producent je dobil manjši srčni napad, a se je na srečo izkazalo, da je Vesna le v žaru zgodbe z roko podrsala po njem. Tako da je bilo vse v redu,« zaključi Slak. Takšen je bil pogled iz zaodrja, kako je videti Vesna na odru, pa lahko v Križankah preverite do 12. junija.