»Pojavlja se dvom o različnih vrednostih in predragih blagovnih znamkah. Učinkovitost kozmetičnih izdelkov dokazujemo brez nepotrebnih eksperimentov na živalih z 'in vivo' in 'in vitro' metodami. Evropske kozmetične direktive (EEC) še ne navajajo točno, s katero napravo moramo izvesti meritev za podporo trditev, ki jih pripisujemo kozmetičnemu izdelku. Trenutno je v uporabi kar nekaj različnih merilnih naprav za eksperimentalna dermatološka in kozmetološka kvantitativna vrednotenja številnih parametrov glede na delovanje kože.









Po dolgoletni praksi v kozmetiki z gotovostjo trdim, da s pravilno in učinkovito kozmetično nego koži pomagamo, da v celoti opravlja svoje zaščitne funkcije, prav tako pa preprečuje prehitro nastajanje nezaželenih bolezenskih in estetskih sprememb.

Izbiramo preprostejše, cenejše izdelke, da ne izzovemo iritacije kože, in po jasnih sporočilih o prednostih izdelka, za kakšen tip ali trenutno stanje kože je primeren, predvsem pa o čim bolj enostavni uporabi. Za uspeh kozmetičnega izdelka so pomembni funkcionalnost, ugodno delovanje, ki vpliva na čustveno razpoloženje, in seveda estetski videz. Na izdelku morajo biti predstavljene glavne sestavine in njihovo delovanje.









Če povzamem: za lažjo izbiro kozmetičnega izdelka je glavni pogoj, da poznamo svoj tip kože in osnovne zakonitosti nege. Temeljit pregled kože bo zagotovo najbolje opravila kozmetičarka. Sicer pa brez čiščenja ni prave kozmetične nege, saj samo dobro očiščena površina lahko sprejme koristne snovi iz določenega izdelka. Pomemben pa je tudi nočni počitek, ko se hranilne in gradbene snovi porabijo za nastajanje novih celic in popravilo starih. Zavedati se moramo, da presnova poteka po točno določeni biološki uri, ki je ne moremo ustaviti, lahko pa jo s pravilno nego in stilom življenja upočasnimo.«