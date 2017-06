Brad se je opravičil Jen

Spomnimo, bilo je leta 2005, ko sta se Brad Pitt in seksi Joliejeva zaljubila med snemanjem komične kriminalke Gospod in gospa Smith, čeprav sta dolga leta zanikala, da je Brad v resnici prevaral takratno ženo. Vztrajala sta, da sta zvezo začela, potem ko sta se Brad in Jennifer razšla, čeprav jima nihče tega ni popolnoma verjel - vsaj tabloidi jima niso pustili mirno spati. Jennifer je s strtim srcem molčala vrsto let, pravzaprav je o svojem nekdanjem zakonu, kaj šele umazani ločitvi, spregovorila zgolj skopo in brez kakršnih koli podrobnosti ali obtoževanj, ljubezen pa je pred leti našla v objemu igralca Justina Therouxa, s katerim se je 2015. tudi poročila.









In čeprav sta Brad in Angelina nazadnje le osvojila srca oboževalcev, ki so vsaj na videz preboleli njegovo ločitev od simpatične Prijateljice, se je pred dnevi izkazalo, da mnogim srce še vedno bije za priljubljeni par izpred skoraj dvajsetih let. Pitt, ki se je ob ločitvi od druge žene odločil za psihoterapijo, v sklopu katere se spopada tudi s svojo odvisnostjo od alkohola in drugih opojnih substanc, je nedavno očitno doživel razodetje, saj je končno priznal, da je ženo pred dvanajstimi leti nepopisno prizadel, za kar se ji ni nikoli iskreno opravičil. Led naj bi prebil minuli mesec, ko je bivši voščil ob rojstnem dnevu, kot del intenzivne terapije, ki ga uči priznavanja čustev, pa ji je ponudil še prijazno opravičilo. Jennifer je njegove tople besede menda sprejela z veseljem in mu zaželela srečo v prihodnosti.









In ker oboževalcem to seveda ne zadostuje, so jeziki v tabloidih začeli napletati še naprej – ali jim gre verjeti ali ne, presodite sami. Skratka, Brad in Jen naj bi se v zadnjem času tako zelo zbližala, da gre skorajda verjeti ponovitvi njune ljubezenske zgodbe, kajti igralka menda ni nikoli prebolela svojega bivšega. Po drugi različici naj bi Jen in Justin Brada toplo povabila v svoje življenje in družbo ter mu ponudila pomoč in prijateljsko podporo, v Los Angelesu naj bi skupaj načrtovali celo bučno zabavo. Tretja različica pa pravi, da naj bi se Jen pod nosom obrisala ob Bradovem opravičilu, saj da ji je povsem vseeno, ali je njen nekdanji mož zdaj na dnu ali ne. Tako naj bi zatrdila komičarka Chelsea Handler, najboljša prijateljica Anistonove.