Kdaj se je začelo nadlegovanje in kako? Je bilo najhuje to, da je človek svoje gole fotografije pošiljal še vaši mami?

Bosanec S. O., ki že leta nadleguje mene in še mnogo Slovenk, je hud psihični bolnik. Poslal mi je tisoče sms-sporočil z nešteto številk. V njih me žali, ponižuje, pošilja organ in grozi, kaj vse mi bo naredil. Najhuje je bilo, ko je prišel ob četrti uri sredi noči in pozvonil. Odprl mu je moj sin. Takrat sem bila zares prestrašena. Zatem je bil izgnan, menda že več kot desetič, vendar se vrne v Slovenijo v nekaj dneh, sam pa v sms-sporočilu napiše, da je podkupil carinico in je nazaj doma. Zaradi njega sem hišo še dodatno obkrožila s kamerami in je posnet, kadar me hodi zalezovat na vrt. Kolikor me je strah, toliko sem tudi jezna, saj naj bi živela v varni državi. Kako varna je, ko po izgonu najde pot nazaj tak psihopat, ki je bil tudi pravnomočno obsojen zaradi posilstva in odsedel kazen na Dobu, naj bralci presodijo sami. Slovenija pač ni varna. Vsaj zame ne.

Sporočila se niso umirila. Dnevno jih lahko dobim tudi 150. On pogosto menja številke in včasih jih ne zablokiram isti dan, ker vem, da me bo potem zalezoval pri vrtu. Včasih me je strah, saj naju ločijo le ciprese, in bojim se, da bo prišel z orožjem.

Stvari se po prijavi na policijo torej niso uredile?

Res je, pa ne zaradi policije, ki prijazno pokaže interes za rešitev problema in pomaga, ampak zaradi tožilstva in sodstva, ki v takih primerih mečkata tako dolgo, da se ne zgodi nič. Takega psihopata bi obesila za vrat tožilstvu in sodstvu, pa bi zagotovo reagirala drugače. Nad slovenskim pravosodjem sem sicer dokončno dvignila roke, ko je sodnica zavrnila hišno preiskavo pri vlomilcu, za katerega nas je več prijateljev pričalo, da je on, saj so ga ujele moje kamere. Vlomilec je žal moj kolega, to pa sodnice ni zanimalo.

Koliko primerov znanih osebnosti v Sloveniji še poznate, ki jih je ista ali druga oseba podobno nadlegovala?

Poznam več kot deset primerov znanih osebnosti, ki jih je nadlegoval isti človek, denimo gospo, ki je po rasti pritlikavka in jo je skušal posiliti. Žalil jo je tako dolgo, da je zbolela, in danes je v psihiatrični ustanovi. Pred nadlegovanjem je bila zadovoljna gospa z urejenim življenjem. Nihče ji ni pomagal. Nasilnež pa se mirno sprehaja po Ljubljani, pije kavico, dela in živi na črno ter pošilja svoj penis in grde besede, kamor mu paše, komur mu paše in kadar mu paše. Potem ko sem na facebooku objavila, kaj se mi dogaja, se mi je v enem dnevu oglasilo več kot petdeset žensk, ki jih je nadlegoval, in med njimi niso le medijsko znane osebnosti.









Ali so se sporočila po tistem, ko ste mu zabičali, naj pusti vas in vašo družino pri miru, umirila ali je bilo še huje?

Kako boste ukrepali?

Zaradi vlomilca, ki je dokazljivo bivši prijatelj mojih ožjih prijateljev ter Bosanca, ki me nadleguje, bom najbrž morala iskati pravico na mednarodnem sodišču. Naših neprofesionalcev imam res dovolj in če delajo tako zanič z državo, še ni nujno, da moram dopustiti, da tudi z menoj. Za zdaj sem v fazi priprave, saj je težko dobiti že dokumente, na podlagi katerih lahko kaj sprožiš, tako leni in neodgovorni so. Prav fučka se jim.

Menda tudi telefonski operaterji niso prav odzivni, ko je treba blokirati določene številke? Predlog, naj oseba pač zamenja številko, je nesramen, saj imaš lahko nanjo vezane pomembne poslovne povezave.

Telefonski operaterji v Sloveniji so na isti ravni kakor tožilstvo ali sodnija. Nič se ne da. Naši operaterji ne blokirajo nikogar, saj si želijo le denar in zato znajo prodajati samo pakete. Raje prodajo deset mobikartic nasilnežu na vsakem vogalu, kakor pa uredijo sistem, ki ga imajo v veliko državah EU, kjer brez dokumenta ne moreš kupiti kartice.