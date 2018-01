Boj za vitkost se začne in konča pred zajtrkom

Boj za vitko postavo se začne in konča pred zajtrkom, so prepričani Discoveryjevi strokovnjaki, ki ponujajo sedem korakov za uspešen začetek dneva in lažje doseganje ciljev. Pa si poglejmo.

Dan začnemo ob zori, in sicer z zelenim sokom: zmiksajmo si ohrovt in kokosov napitek ter si zagotovimo vlakna in beljakovine, pri tem pa spodbudimo presnovo že navsezgodaj in si zagotovimo moči za izzive, ki so pred nami. Naslednji korak je znova zelen, tokrat čaj, ki ravno tako spodbuja delovanje metabolizma in pomaga brzdati kilograme, saj zavira apetit! Tako zdrav začetek dneva bi bilo škoda pokvariti z neprimernimi malicami v službi, zato si prigrizke za naporni delovnik raje pripravimo doma, kar je gotovo tudi cenovno ugodnejša možnost.









Pred odhodom v službo še potelovadimo: povsem vseeno je, ali se odločimo za jutranji tek ali morda za jogo, oba nam bosta pognala kri po žilah in spodbudila možgane – pomembno je le, da nam je vadba pisana na kožo, da jo izvajamo z užitkom in brez pretiravanja! Cilj je vsaj nekaj kapljic znoja, priporočajo strokovnjaki, prek katerih se naše telo čisti strupov in s katerimi kuri kalorije. Sledi zajtrk, avokado, seveda, ravno tako zelen: polovico sadeža razporedimo po rezini polnozrnatega kruha. Ne pozabimo, avokado vsebuje pomembne nenasičene maščobe, ki pomagajo uravnavati sladkor v krvi in posledično tudi težo.









Kdor je resnično pripravljen vložiti trud v dobro počutje, naj si jutro podaljša še za dodatnih deset minut: za meditacijo, s katero preženemo neprijetne misli, se dobro predihamo in si izdelamo načrt za ves dan. In za konec – večerja! Ne, nismo še pri koncu dneva, šele začeli smo ga, a izkušnje mnogih kažejo, da so po koncu delovnega časa tako utrujeni za kuho, da raje naredijo križ čez zdravo večerjo in si privoščijo hitro prehrano ali pa – ničesar. Še pred odhodom v službo zato opravimo nadležno lupljenje, sekljanje, rezanje in podobne opravke z zelenjavo, ki jo nato zložimo v neprepustno posodo in spravimo v hladilnik, in priprava obroka ob koncu dneva bo zahtevala le še nekaj minut našega dragocenega časa.