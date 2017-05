Bodo moški postali odveč?

Podjetje Real Doll že nekaj časa proizvaja robote, ki simulirajo ženske spolne partnerice, sedaj pa so ponudbo razširili še na robote moškega »spola«. Poganjala jih sicer ne bo strast, temveč baterije, bodo pa zato toliko bolj vzdržljivi, vsaj tako pravijo. Ker se spolnost pri ženskah začne v glavi, se seveda spodobi, da moške lutke tudi govorijo, imeli bodo celo svojo življenjsko zgodbo, o kateri se bo mogoče pogovarjati. Trenutno projekt imenujejo »ultimativna izkušnja užitka, « vprašanje je le, o kakšnem užitku govorimo, stvar je še vedno omejena na fizično raven spolnosti.





Primer silikonskih lepotcev, ki jih proizvaja podjetje Real Doll







Zgodovina seksualnih lutk sega daleč v zgodovino, a do zdaj so umetne prijateljice večinoma naročali moški. Danes več podjetij, med drugim podjetje Sinthetics izdeluje sintetične lutke, ki so na pogled precej podobne pravim ljudem. Večina strank, pove lastnica Bronwen Keller, prihaja iz Teksasa, Minessota in Michigan, torej zveznih držav ZDA, kjer vladata močna republikanska in tradicionalna miselnost. Poleg množice likov so ustvarili tudi Gabriela, popolnega moškega, z njim želijo ustvariti novo prihodnost, kjer uživajo tudi ženske. Seveda je mogoče naročiti lutko po svoji izbiri, izbrati je mogoče prav vse, barvo kože, strukturo obraza, poraščenost in tako dalje. Najbolj se prodaja model z obrazom prijaznega fanta, z majhno poraščenostjo prsi in bujnejšim grmičkom v spodnjem nadstropju. Ljudem je všeč naravni videz, zato lutkam dodajo pege, manjša znamenja in podobno, da učinkujejo bolj realistično. Moške lutke imajo dodatno funkcijo, ki sledi naravi, penis je lahko v ohlapnem ali vzburjenem stanju.







Kellerjeva tudi pojasni, da si je v letih vodenja podjetja in sprejemanja naročil precej dobo ustvarila sliko, kakšni so odjemalci. V nasprotju s pričakovanji niso introvertirani čudaki, med njimi je tudi kar nekaj žensk. Ena izmed njih pojasnjuje, da je lutka rešila težavo, ki je nastala zaradi zveze na daljavo. Ker je seks z naključnimi znanci preveč kompliciran, hitro se vpletejo čustva, se je odločila, da situacijo reši z lutko. Poudari, da je lutka veliko bolj preprosta, kot Tinder zmenek, zato ji je silno pri srcu. Karley Sciortino je za medijsko platformo Vice lutko kar sama preizkusila. Začetnemu nelagodju navkljub se ji zdi, da lutka prinaša nove možnosti užitka v spolnosti, ki jih z drugo osebo vsekakor ne bi dosegli, izkušnjo umešča v polje izživetih seksualnih fantazij, ki s spolnostjo, kot jo poznamo v odnosu, nima prav dosti skupnega. Je seksualna izkušnja zase, s ciljem užitka in preizkušanja meja.