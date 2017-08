Bine Volčič prisega na litoželeznega

Posoda s premazi proti prijemanju

Reaktivna

+ Nadvse priljubljena je že leta in leta, saj sta kuhanje in pečenje v posodah s premazi proti prijemanju izredno enostavna.

- Posode prevlečejo s plastičnimi polimeri, ki s segrevanjem nad 260 °C prično oddajati strupene pline, škodljive za ljudi in živali. Da bi to posodo naredili zdravju prijaznejšo, se na tržišču že pojavljajo takšne s kakovostnejšimi in varnejšimi premazi, ki vzdržijo višje temperature. Posode s premazi proti prijemanju so občutljive tudi za kuhinjske pripomočke, uporabljati je treba plastične ali lesene kuhalnice, čistimo pa jih z nežnimi čistilnimi sredstvi in gobicami.