Bilka z izjemnimi odlikami

»Zelena superživila vsebujejo največjo koncentracijo lahko prebavljivih hranilnih snovi, snovi, ki topijo maščobe, vitaminov in rudninskih snovi, ki ščitijo in krepijo naše telo. Poleg tega vsebujejo kopico snovi, kot so esencialne maščobne kisline in zdrave bakterije, ki pomagajo pri bolj učinkoviti prebavi in nas varujejo pred boleznimi,« dr. Gillian McKeith zapiše v knjigi Si to, kar ješ. Sama zelena superživila, med katera nedvomno spada tudi ječmenova trava (poleg travice alfaalfa, pšenične travice, divjih modro zelenih alg, spiruline in klorele), uporablja za preprečevanje bolezni, krepitev notranjih organov in celic ter kot pomoč pri ohranjanju želene telesne teže, vitalnosti in dobrega počutja. Superživila naj bi bila največji vir hranilnih snovi na našem planetu, saj praktično ne vsebujejo kalorij, slabih maščob in škodljivih snovi.









Izjemne koristi

Sok ječmenove trave vsebuje antioksidante, encime in druge fitokemikalije, ki nevtralizirajo proste radikale, tudi pesticide in konzervanse. Ječmenova trava je naravno bogata z bakrom, kalijem, manganom, cinkom in ugodno deluje – ne boste verjeli – tudi pri težavah, kot so artritis (raztaplja kalcijeve obloge na kosteh, uravnava kalcij v krvi), astma, težave s kožo, debelost, anemija, zaprtje (med drugim blaži težave z razdražljivim črevesjem, spodbuja nastanek zdrave črevesne flore), impotenca, hipertenzija, sladkorna bolezen in težave z ledvicami.









Bogato živilo

Ječmenova trava je močno alkalna in tako preprečuje nastanek zakisanosti telesa. Dandanašnji veliko beremo o acidozi, to je pretirani zakisanosti telesa, ki jo med drugim povzroča preveč predelana hrana, mrtva hrana pravzaprav, ki je tako pripravljena, da v njej skorajda ni več zdravilnih snovi. Ne samo, da se počutimo fizično slabo, smo nenehno utrujeni, depresivni in agresivni, zakisanost telesa škoduje zdravju tudi širše, saj pripelje do neravnovesij mineralov, oslabljenega imunskega sistema in vnetij.









Strokovnjaki nenehno poudarjajo, da velika večina bolezni izvira iz prevelike količine kislih odpadnih snovi v telesu. Seveda vam ječmenova travica dolgoročno sama ne bo pomagala, če ne boste z niti najmanjšim korakom spremenili življenjskih in prehranjevalnih navad, ki so vas sploh pripeljale v težave. A morda je to začetek »novega« življenja. V zelenih poganjkih ječmena je namreč enajstkrat več kalcija kot v kravjem mleku, sedemkrat več vitamina C kot v pomarančnem soku. Pozitivnih učinkov je toliko, da je stran premalo. Dejstvo ostaja, da se z ječmenovo travo lahko uspešno borimo proti učinkom onesnaženega okolja, proti sevanju in rakavim obolenjem. Ne pozabimo, da zavira staranje ter krepi imunski sistem.