Bernarda Žarn priporoča

Jani Virk: Med drevesi

Zadnja knjiga Janija Virka je zbirka zanimivih kratkih zgodb, a so še dolgo odzvanjale v meni te besede in stavki, iskrivosti in tudi modre misli. Beremo lahko vsako zase, hkrati pa tvorijo subtilno celoto. Dogajajo se v našem času, lahko bi jih (do)živeli tudi mi, knjižne osebe pa so tako živo (s)pisane, da sem z njimi včasih trepetala, včasih sanjala, se tudi sama izspraševala in si na koncu izmišljala, kako bi se lahko naprej zapletala in razpletala njihova življenja. Ob vsem tem pa sem premišljevala tudi o svojih poteh in korakih in upala, da je res, kot Jani Virk zapiše v eni izmed zgodb, da »se na koncu vedno vse poravna in uredi«.