Argan od lista do korenin

Arganu pravijo tudi železno drevo, ime pa ni zaman, saj svojo odpornost skriva v koreninah, ki so lahko tudi do petkrat večje od samega drevesa. Vsa pomembna hranila tako črpa globoko iz zemlje in noben čudež ni, da so listi in plodovi rastline bogati z zdravilnimi učinkovinami.









Agranovo olje se ponaša z izjemno visoko vsebnostjo maščobnih kislin omega 9 in omega 6 ter sterolov, ki človeško kožo izrazito mehčajo in pomlajujejo, listi in meso plodov pa imajo zaščitne in učvrščevalne lastnosti, je odkrila Melvita.









Francoska znamka je za arganovo olje in njegovo čisto proizvodnjo strokovnjakinja že več kot 25 let. Zadnjih deset let pa Melvita to dragoceno olje odkopuje od dobaviteljev iz Maroka, ki upoštevajo načela ekološke pridelave in pravične trgovine. Na ta način Melvita tudi zaposluje več kot 200 žensk, ki so v sušni maroški pokrajini Essaouira, kjer arganovo drevo edino naravno uspeva.













Čisto zlato olje pridobljeno iz nepraženih jederc arganovih oreškov je pri uporabnicah priljubljeno že od vsega začetka, Melvita pa je sedaj stopila še korak dlje in dragocene kapljice dodala novi liniji Argan concentré pur. Kolekcija vsebuje lahek fluid (s 100 kapljicami arganovega olja), nekoliko bolj bogato oljno kremo (s 125 kapljicami), kremo za kožo okrog oči (s 37 kapljicami), izboru intenzivnih cvetnih vodic pa so dodali tudi arganovo (z izvlečki arganovega lista).









Da bi iz negovalne kozmetike potegnili kar največ, je Melvita pomislila tudi na njen nanos, zavedajo se namreč, da lahko z majhnimi koraki med samo uporabo dosežemo veliko spremembo. Obrnili so se na Valérie Paint, francosko strokovnjakinjo za masažne tehnike in organsko nego kože, ki je posebej za arganovo kolekcijo razvila tri masažne rituale, ki iz negovalnih formul izvabijo le najboljše.













Vsak ritual združuje akupresurne tehnike za drenažo in poživljanje kože ter tehnike za izboljšanje čvrstosti in napetosti kože. Morda si za masažo in razvajanje v natrpanem urniku ne vzamemo vedno dodatnega časa, a lepota teh gibov je ravno v tem, da jih lahko izvajamo kar med jutranjim in večernim nanosom nege.









Ne pozabimo na predel okrog oči, kjer se ustavimo tudi na predelu senc in z nežnim pritiskom odženemo vse skrbi.