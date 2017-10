Apokaliptičen začetek tedna mode

Temačnost, nelektreno ozračje in oddaljeno bobnanje so nas pozdravili v notranjosti. Zlovešči soji žarometov so se plazili po modni pisti na kateri sta samevala dva Mercedesova starodobnika. Potem pa so na plano prikorakali modeli. Gologlavi kot duhovi nekega časa, ki je še pred nami. Zaviti v plasti bogatih materialov in prevezani s pasovi. Oboroženi in pripravljeni na apokalipso, ki čaka človeštvo. Mračnjaški modni performans Jelene in Svetlane Proković je obeležil 25 let njunega oblikovanja za blagovno znamko JSP, s katero sta razpeti med Ljubljano in Beogradom.













Ravno dovolj so nas zatresle podobe, da smo si poželeli še več. A to pride nocoj. Na revijah se bo namreč šele danes in jutri predstavilo preostalih 16 zvenečih oblikovalskih imen. Sinočnji večer pa so zaključili mladi obrazi. Na natečaj za mednarodno priznano strokovno nagrado Mercedes-Benz Fashion Award so se letos prijavili v rekordnem številu. Strokovna žirija pod vodstvom Nataše Peršuh je izbrala deset odličnih finalistov.









Trem izmed teh je podelila posebno priznanje (osvojile so ga Sonja Tomič, Živa Červek in Cilka Sadar), oblikovalka Tjaša Zalar pa je postala letošnja zmagovalka in prejemnica tretje Mercedes-Benz Fashion Award, ki ji poleg denarne nagrade prinaša tudi predstavitev lastne kolekcije na prihodnji ediciji MBFWLJ in sodelovanje z uveljavljeno blagovno znamko Lee Cooper, ki je na voljo v blagovnici Maxi in prodajalnah Modiana.