Animirani junaki na izolskih ulicah

Za pestro dogajanje in zanimive mednarodne goste je poskrbelo domače Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger – Animov. Nekaj ulic in park Pietro Coppa je bilo spremenjenih v razstavni prostor fotografij junakov japonskih animiranih serij (anime), plišastih igrač, modelčkov in figur. Za živahno dogajanje so poskrbela tekmovanja v različnih igrah na playstationu, pa tudi s kartami in drugimi tudi manj znanimi družabnimi igrami. Ljubitelje tovrstne umetnosti je vabilo tudi nekaj stojnic z japonskimi stripi (manga), igrami in različnimi izdelki, povezanimi s stripovsko in anime kulturo. Dogajanje je bilo zanimivo tudi za nepoznavalce, saj so bili fantazijski liki zelo pisani. Vse skupaj so popestrili še koncerti, predstave, delavnice, tekmovanja, predstavitev knjig, stripov in ilustratorjev, srečelov, karaoke, kviz in še kaj.









Od igric do predstav domišljijskih likov

Si predstavljate, da na ulici srečate pravega pravcatega pokemona, Harry Potterja, vesoljsko bitje in še katerega odpravljično fantazijskih likov? In to ne za pusta! Da, to je mogoče med srečanji ljubiteljev japonske popularne kulture, ki jih lahko zadnja leta obiščete tudi pri nas.

Številni obiskovalci se napravijo v svoje najljubše junake, večinoma iz sveta japonskih animiranih filmov in japonskih stripov, pa tudi video (računalniških) iger.

Srečanja so običajno organizirana v velikih razstavnih prostorih, ki tako na prvi pogled spominjajo na sejmišče s številnimi stojnicami. S teh nagajivo pogledujejo simpatični junaki v obliki plišastih igrač, modelčkov in figur, pa tudi fotografij in plakatov. Tu so še namizne igre, knjige, stripi, japonska hrana (suši), pravi čaj ...









Za živahno dogajanje poskrbijo tekmovanja v različnih video igrah, igrah s kartami, preizkusite se lahko v vzhodnjaški igri GO pa tudi v kakšni bolj znani, kot je človek ne jezi se ali pa križci in krogci. Prireditev popestrijo številne predstavitve, predavanja, tekmovanja. Udeležite se lahko tudi katere od delavnic, od plesnih in pevskih ter risanja pa do predstavitve vzhodnjaških borilnih veščin in izdelovanja kostumov.

Najtežje pričakovan del srečanja so tekmovanja v cosplayu, za katera je običajno rezerviran največji oder. Poimenovanje izhaja iz združenja besed kostum (costume) in igra (play). Ljubitelji preoblačenja se za to priložnost preobrazijo v določen, običajno domišljijski lik. Ne le s skrbno izdelano obleko temveč tudi z govorjenjem in vedenjem. Tako na odru dobesedno oživijo številni domišljijski junaki, večinoma iz japonskih animiranih filmov in stripov, pa tudi iz znanstveno fantastičnih filmov. Nastopajoči pokažejo svoje spretnosti v kreiranju in izdelovanju kostumov ter oponašanju likov, gledalci pa uživajo v njihovih nastopih. Številne kostume je mogoče kupiti v specializiranih in spletnih trgovinah. A če si res želite česa posebnega, morate izdelavo kostuma naročiti ali ga izdelati kar sami. Z obilico spretnosti in iznajdljivosti je lahko kostum izdelan za malo denarja, nekateri pa zanj porabijo zelo veliko časa in tudi več tisoč evrov! Pri tem ne zadostujejo le šiviljske spretnosti, saj je treba za izdelavo nepogrešljivih dodatkov, od imitacij orožja do fantazijskih pokrival, tudi določeno tehnično znanje.









Risanke za najstnike in odrasle

Risani filmi - anime so fenomen v japonski popularni kulturi, ki se je začel razvijati že pred več kot petdesetimi leti, priljubljenost japonskih animiranih filmov pa se predvsem po zaslugi svetovnega spleta še danes dviguje na vseh koncih sveta. To niso običajne risanke za najmlajše, saj obravnavajo številne resne teme iz domišljijskega ali vsakdanjega življenja. Zgledujejo se po japonskih stripih, zato številne filmske zgodbe temeljijo na risanih dogodivščinah. Tovrstni animirani filmi so na Japonskem zelo priljubljeni in vsako leto jih posnamejo več kot petdeset. Med navdušenimi gledalci so tako otroci kot šolarji in študentje pa tudi starejši ljubitelji risanih filmov. Nič čudnega, saj obsegajo številne žanre in tematike, ki niso tako pogoste v zahodnem svetu. Junaki so velikokrat predstavniki drugače mislečih, marginalnih oseb, ki jim v domišljijskem svetu ni treba skrivati odklonskosti. Določeni risani filmi so namenjeni pretežno moškemu ali ženskemu občinstvu.









Vezi med vzhodno in zahodno filmsko industrijo so se nekako začele tkati leta 1975, ko so risanko Čebelica Maja ustvarili v japonskem filmskem studiu in ji dodali eno izmed značilnosti anime likov – velike oči. Japonci so bili tudi avtorji Barbapape in Kalimera, ki smo si jih lahko gledali na naših televizijskih programih. Zanimanje za animeje se je v zahodnem svetu začelo povečevati v osemdesetih letih minulega stoletja, zlasti po letu 2001, ko je japonski režiser Hajao Mijazaki dobil oskarja za Čudežno potovanje (Sen to Chihiro no kamikakushi). Na Japonskem velja za finančno najuspešnejši film vseh časov. Protagonisti v njegovih risanih filmih so pogosto moralno močne, neodvisne ženske ali deklice. Finančni uspehi so privedli do primerjav Mijazakija z ameriškim animatorjem Walt Disneyjem. Oboževalci animejev pa se ne ozirajo toliko na avtorje kot na samo vsebino. Manj znani ustvarjalci se promovirajo predvsem prek youtuba in podobnih medijev ter prek manjših založnikov. Trg animejev in mang je na Japonskem zelo donosen del založniške industrije, razvija pa se tudi drugod po svetu. V ZDA, Nemčiji in Italiji so že dolgo na voljo prevodi mang in sinhronizirani animeji, v Sloveniji pa je bila tako prirejenih le peščica.









Srečanja po vsem svetu

Srečanja, imenovana anime konvencije (anime convention), so se začela leta 1975 v japonski prestolnici Tokio, sprva z le nekaj sto udeleženci. Danes pritegnejo tudi več sto tisoč navdušencev. Velika srečanja prirejajo tudi v ZDA, Avstraliji in Evropi, ki lahko trajajo več dni. Praviloma potekajo mirno, brez izgredov, saj za alkohol in mamila tam ni niti prostora niti zanimanja. V okviru večjih konvencij potekajo tudi tekmovanja v računalniških igrah, ki jih spremlja na desettisoče navdušencev, prek svetovnega spleta pa tudi več milijonov! Sloveniji najbližji veliki prireditvi sta organizirani v Avstriji, in sicer jeseni AkiCon v Gradcu in konec avgusta AniNite na Dunaju.









Vse več ljubiteljev popularne japonske kulture in anime srečanj je tudi med Slovenci. Ne le v Izoli. Na svoj račun namreč pridejo na največji tovrstni prireditvi v Ljubljani, Makkon. Zadnja leta so bile organizirane na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Vsaj enkrat na leto organizirajo srečanje ljubiteljev japonske popularne kulture tudi v Mariboru – Anime festival, nekoč znan pod imenom ChibiMakkon. Če so tovrstna srečanja v Sloveniji redka, so že v Italiji pogostejša in v Trstu lahko najdete celo prodajalno, namenjeno ljubiteljem tovrstne japonske umetnosti.

Ljubitelje japonske popularne kulture sem našel na različnih koncih sveta, največkrat pa v Aziji, ne le na Japonskem, tudi na Tajvanu, Filipinih in celo v Vietnamu. Običajno smo se spoznali v kakšnem parku, kamor radi hodijo na fotografiranje v novih kostumih. Njihovo poziranje spominja na Beneški karneval, le da običajno poteka v intimnejšem vzdušju, z zgolj nekaj občudovalci in radovedneži.