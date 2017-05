Ana me rahlja

Anžej, kakšen vtis je na vas naredila Ana, ko ste jo prvič zagledali?

Anžej: Začenjava pri meni, ker so moji začetki običajno dramatični, kajne? (Nasmeh.) Najina zgodba se je začela, kot se vse »romance«. Na klopci. No, pravzaprav je samo rahlo povezana s klopjo. Ana je nastopala v popoldanski nedeljski oddaji, mi smo sočasno snemali v glavnem studiu. Moj prvi spomin nanjo je, kako je po koncu nastopa – s Klemnom (Slakonja, ob Tjaši Železnik je bil prepoznaven obraz NLP, op. p.) sta pela na klopci – pritekla iz studia, vsa vijolična v obraz, se na hodniku zakadila v Uroša Smoleja in rekla: »Zafušala sem.« (Oponaša v zafrkljivo visokem tonu).

Ana: Ne, zares sem rekla: Spet sem zajebala. (Glasen smeh.)

Anžej: Tako, ja. Sem te v spominih že cenzuriral. Torej, Uroš Smolej jo je pogledal in ji odvrnil: »Glej, Ana, nič hudega, to je tvoj zaščitni znak.« Za nekoga, ki ne prijateljuje množično ...

Ana: (Vskoči.) Res ne. Tudi jaz ne.

Anžej: ... je bil tak vulkanski odziv edini znak, ki sem ga potreboval. Od takrat sem vedel, da je ona moj človek.

Ana: Anžeja sem spremljala še pred evrovizijskim nastopom in vedno sem si želela spoznati tega fanta. Izžareval je posebno energijo, za katero se mi je zdelo, da bi mi znala biti zelo všeč.





Ana: Povezana sva drug z drugim in vzajemno ničesar ne pričakujeva.









Tedaj, v tisti evforični zmedi, najbrž niste opazili ničesar, kar se je dogajalo okoli vas ali pač?! Kdaj ste se zavedali, da Anžej je?

Ana: Verjetno kar kmalu, ko smo šli po oddaji skupaj na pijačo.

Anžej: Bližnje sodelovanje pa se je zares začelo z nastopanjem v Zvezde pojejo. Urednica oddaje se je spomnila najinega prvega srečanja in zdelo se ji je, da bi bila dobra kombinacija. Med nama je posebna energija.

Ana: Za to je poskrbelo vesolje ali RTV Slovenija. RTV naju je združil. Povabili so me k sodelovanju v Zvezde pojejo. Branila sem se, kolikor lahko, da ne bi. Absolutno ne. Ni govora. Ne bom se pevsko blamirala pred celotno Slovenijo. A so me snubili naprej: »Anžej Dežan bi bil vaš partner v duetu.« Potem je bilo laže. (Smeh.) Dobila sva se in bila je eksplozija.

Anžej: Ki kar ne pojenja. Spomnim se, da sva za nastop v Zvezde pojejo vadila v mali koridorni pisarni v četrtem nadstropju Televizije Slovenija na Kolodvorski, ki je mejila na pisarno Miše Molk. Blazno sva se vživela v pesem You can leave your hat on, med prepevanjem sva se snemala na diktafon, prevrtavala posnetek pa ga spet poslušala, misleč, da ni ob desetih zvečer nikogar več v pisarni. Naenkrat potrka in skozi vrata glavo pomoli Miša. Ne vem več natančno, kakšna je bila njena reakcija, ampak verjetno nekaj v smislu, da se nama je zmešalo.

Ana: To pogosto slišiva. (Smeh.)





Anžej: To, kako človek sobiva s človekom, je tema, ki obstaja že tisočletja. Vsi iščemo iste odgovore, a jih nihče zares nima. Verjamem v energije. Verjamem, da se pravi ljudje med sabo zavohajo. To je lajtmotiv mojega življenja.





