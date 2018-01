Američani letos ustvarili tri milijarde ton prazničnih smeti

Američani bodo letos vrnili za okrog 90 milijard dolarjev prazničnih daril, ki jim iz različnih razlogov ne ustrezajo, ocenjuje podjetje Optoro iz Washingtona, ki zbira podatke o vračilih kupljenega blaga v trgovine. Lahko gre za prevelike ali preneumne praznične puloverje ali karkoli drugega.









Z vračili se že sooča podjetje za dostavo paketov UPS, ki je samo včeraj, procesiralo 1,4 milijona paketov, 3. januar pa so tako neuradno preimenovali kar v »nacionalni dan vračanja kupljenega v trgovine«. UPS v tekočem tednu pričakuje delo s paketi za kar šest milijonov vrnjenih nakupov, kar pa se zdi malo, če pogledamo številko vseh paketov, ki so jih dostavili samo v času od zahvalnega dne lani novembra do silvestrovega. Teh je bilo neverjetnih 750 milijonov, kar je šest odstotkov več kot v prazničnem času leta 2016.









Ameriški potrošniki so si od krize očitno več kot opomogli, saj naj bi letos za praznike samo po spletu zapravili več kot 100 milijard dolarjev, praznična prodaja pa naj bi od prejšnje po prvih ocenah narasla za 4,9 odstotka, kar je največja rast od leta 2011. A večja požrešnost terja tudi več nezadovoljstva med prejemniki. Američani tako nameravajo vrniti med 25 do 30 odstotkov kupljenega. Za oblačila in čevlje pa je stopnja vračanja celo višja od 40 odstotkov. Tovrstno vedenje sicer trgovcem povzroča dodatne stroške, saj se kupci raje odločajo za nakupe tam, kjer jim ponudniki omogočajo zastonj dostavo in zastonj vrnitev. Če želijo konkurirati noremu kapitalizmu, pa se morajo trgovci na koncu kar sprijazniti z vsemi stroški vračila, saj drugače kupce dobesedno poklonijo konkurenci.









In kaj se zgodi z vrnjenim blagom? Če mislite, da ga prepakirajo in ponudijo za nadaljnjo prodajo, se močno motite. Resda paketi romajo v zbirne centere, kjer se oceni, ali je primerno za nadaljnjo prodajo ali uničenje, a blago, cenejše od 40 dolarjev, večinoma avtomatsko zavržejo. Kako čudovito hlastajoča luknja brez dna je sodobno potrošništvo. Naša brezbrižnost do okolja roma neposredno na odpad. Še preden bi jih izkoristili, bodo kupi daril namreč romali na smetišča, Optoro pa ocenjuje, da bo letos odlagališča po ZDA napolnilo kar tri milijarde ton prazničnih smeti.









Če vas ob teh podatkih kar zmrazi po telesu in vam je za skrb okolja vsaj malo mar, preberite, kako lahko zmanjšate svoj delež smeti na naš planet. Še posebej problematični so namreč odpadna bela tehnika in odslužene elektronske naprave, ki jih s pravim načinom recikliranja lahko naredimo nekoliko manj škodljive okolju.