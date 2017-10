Afera Weinstein ali kako je Weinstein masturbiral, ženske pa molčale.

Ni dvoma: Weinstein je pokvarjenec. Ki bi moral biti obsojen. Brez olajševalnih okoliščin. Kar se ne bo zgodilo. Človek, ki je svojo moč izkoriščal. Na raznih področjih. Seksualno je le eno od mnogih. Kar ni redek pojav. Moč je nekaj, kar ljudi spremeni. Glede tega, koliko in kako si dovolijo lastne libidinalne fantazije in fantazme udejanjati. Tisti, ki moči nimajo, si to dovolijo redko. In prikrito. Tisti, ki moč imajo, to delajo odkrito. In pogosteje. Očitno prepričani, da si to lahko dovolijo. Weinstein sodi med slednje. Ni edini. Težko je najti koga, ki ima moč, pa tega ne počne. Morda ne v seksualni sferi. A počne. Za primere ni treba daleč. Ni treba iz Slovenije.

Gre za tiho igro. Igra je perverzna. Še bolj perverzno je, da obe sodelujoči strani na njo pristajata. Saj imata obe od nje koristi. In je korist za obe strani pomembnejša od morale.

A je treba pogledati tudi drugo stran. Stran žrtev. Ki so počele, kar je Weinstein želel. Molčale. In profitirale. In ki zdaj govorijo. So žrtve. In spet profitirajo.

Katera plat je v tej praksi bolj sporna, moška ali ženska, je težko reči. A bom tokrat pisala o ženski strani. Tudi zato, ker o tej nihče ne piše. Weinsteinove ženske so namreč žrtve.

Ampak: so res? Ali če postavimo drugače: ali vas moški res lahko prisili, da mu ga oralno obdelate, če tega nočete? Ali če tega ne znate? Za posilstvo to vprašanje seveda ne velja.









Torej: očitno je šlo pri Weinsteinu, enako kot gre v številnih drugih sferah družbenega življenja na Zahodu, za tiho igro. Igra je perverzna. Še bolj perverzno je, da obe sodelujoči strani na njo pristajata. Saj imata obe od nje koristi. In je korist za obe strani pomembnejša od morale. Zato ni jasno, zakaj nekateri sodelujoči kasneje moralizirajo. Kajti: če bi imeli/imele res moralo, v igri pač ne bi sodelovali/e.

Če govorimo o ženskah, ki v tej igri sodelujejo: gre za to, da ženske vedo, da je seks njihovo orožje. Vedo, da ga lahko uporabijo. In ga uporabijo. Ko se jim splača. Gre za delovanje kalkulativnega uma. Po logiki: če bom naredila to, kar hoče, bom dobila, kar hočem. Ta logika implicira, da ženske v njeni realizaciji sodelujejo. Pač zato, da dobijo nagrado. V Hollywoodu vlogo.

Torej niso žrtve. So soakterji. Soakterji pa so sokrivci. Zato bi bilo primerneje kot na žrtve na večino dam, ki so z Weinsteinom v njegovih perverzijah sodelovale, gledati kot na sokrivke. In dokler sokrivcev ne ustavite, igra teče dalje.

Ta logika ameriško družbo preveva do obisti. Posameznikom in posameznicam nalaga, da je za dosego cilja, za uspeh, dovoljeno narediti vse. Cilj namreč posvečuje sredstvo.

Konec koncev: vsaka, ki jo je Weinstein prisilil v seks ali jo celo posilil, bi lahko odšla takoj na policijo. In dejanje prijavila. Pa ga ni. Bile so tiho. Ker so imele od dejanja koristi. Ali so na korist računale. Zdaj ko koristi ni več, so spregovorile. In bodo imele korist od tega. Najprej so torej molčale. In imele korist. Zdaj so spregovorile. In imajo korist. Dam torej ne vodi morala. Ampak kalkulativni um. Z zanj značilno logiko koristi. In natančno ta logika je jedro problema.

Ta logika ameriško družbo preveva do obisti. Posameznikom in posameznicam nalaga, da je za dosego cilja, za uspeh, dovoljeno narediti vse. In v primeru Weinstein sta obe strani počeli natančno to: za dosego lastnega cilja sta naredili vse. Poznam kar nekaj Američanov, ki se jim zdi ta logika normalna. Moralna. Celo nekaj, na kar so kot Američani ponosni. V katero vzgajajo tudi svoje otroke. Da so tako vzgojeni otroci potem, ko nekoliko odrastejo, za dosego cilja pripravljeni žrtvovati vse – moralo, seks, lastno telo itd. – je normalno. Vsaj za njih. Cilj namreč posvečuje sredstvo.









Očitno je Weinstein dobro ocenil, katere dame vodi ta logika. Pri ženskah, ki jih ne, očitno ni počel perverznosti. Zanj so namreč pisma podpore spisale npr. Kate Winslet, Meryl Streep in Judi Dench. Te so z njim očitno imele dobre izkušnje. Njih ni izsiljeval. Ker je vedel, da ne more. Bi ne delovalo.