9 tipov zaposlenih, ki jezijo nadrejene

Odnos med šefom in zaposlenim je včasih kot minsko polje nerazumevanja. Podrejeni pogosto meni, da ga nadrejeni premalo ceni, mu ne prisluhne ter narobe razume, medtem ko šef obupuje, ker mora delavce ves čas nadzorovati in tako ali drugače priganjati.



Poslovno starševstvo



Strašljivo ali ne, avtorici knjige Delo s teboj me ubija Katherine Crowley in Kathi Elster menita, da je šefovanje primerljivo s starševstvom: »Ob sodelovanju s stotinami podjetij in na tisoče zaposlenimi sva spoznali naslednje: Vsakdo, ki nadzoruje delo drugega človeka, se tako ali drugače znajde v čevljih starša. Hoditi ali ne, če ste menedžerka, vaši zaposleni od vas zahtevajo podobno kot otroci od staršev: pozornost, usmerjanje, popravljanje in pohvalo. Uspešnost vašega vodenja je odvisna od vaše pripravljenosti in sposobnosti razvijanja utrjenih veščin poslovnega starševstva.«









Brez pravičnosti ne gre



Kdor se podrobneje poglablja v odnose na delovnem mestu, lahko hitro opazi, kako šefi bolj ali manj spretno prevzemajo vloge mame ali očeta svojega podrejenega. Takšne vezi so včasih tudi patološke. V izogib temu morajo zaposleni natančno vedeti, kaj se od njih pričakuje. To mora biti tudi jasno zapisano, razloženo in ovrednoteno s stalnim povratnim pozitivnim ali negativnim odzivom, ki naj bo pravičen in spoštljiv do vseh vpletenih. Kadar se vodilni tega dosledno držijo, potem je tudi odnos z najbolj težavnimi zaposlenimi lažje obvladljiv. Poglejmo si devet glavobolov vodstva oziroma deveterico najbolj težavnih podrejenih, t. i. motečih otrok delovnega mesta, zaradi katerih vodenje nikakor ni mačji kašelj.

1 Kronični zamudnik









Zamuja na delo in sestanke ter ne upošteva rokov, kar negativno vpliva na zastavljene načrte. Kadar ga šef okara, se za kratek čas izboljša, nato pa se vrne na stara zamudniška pota ter dela ne opravlja pravočasno.

2 Izginuli









Ta vrsta zaposlenega pogosto najde razlog za odsotnost z dela, denimo zaradi skrivnostnih zdravstvenih težav, nujnih zasebnih zadev ali nepredvidenih dogodkov. Pogosto vzame bolniško ob ponedeljkih ali petkih. Izgineva brez predhodnega opozorila, kar ovira delovne načrte.

3 Cinik









Skeptičen je do vseh novih, svežih zamisli. V vsaki predlagani zadevi najde senčne plati in poskuša zavrniti njeno uresničitev. Takšen naporni dvomljivec je hkrati dobrodošel, saj kljub nestrinjanju vestno opravi delo, ki mu je naloženo.

4 Pasivni agresivnež









Reče da, vede pa se tako, kot bi rekel ne. Potiho ruši načrte. Šef ima ob njem občutek ogroženosti, pa čeprav pasivni agresivnež trdi, da vse počne v njegovo dobro oziroma v korist oddelka. Pogosto pozabi »slučajno« potrditi pomembne sestanke oziroma kaj preveriti.

5 Iskalec pozornosti









Navzven deluje prijateljsko, prijazno, navznoter pa je izjemno negotov, zato nenehno išče šefovo pozornost in potrditev. Prav zato ga zasipa z nepomembnimi vprašanji oziroma ga oblega kot nadležna mušica.

6 Prezirljivež









Odkrito neprijazen in sovražno nastrojeni podrejeni v delovno okolje prinese temne oblake. Pogosto se ne odziva na pozdrave ali prošnje in tudi izraz na njegovem obrazu izraža prezir ter hkrati zdolgočasenost, pomanjkanje interesa.

7 Polž









Zanesljiv, a izjemno počasen delavec. Več ur opravlja naloge, ki jih drugi končajo v nekaj minutah, zato mu menedžerji težko zaupajo kakšen opravek, saj se bojijo, da mu bo vzel več dni.

8 Zasvojenec









Naj gre za alkohol, drogo, hrano, kockanje ali kaj drugega, takšen zaposleni deluje pod vplivom določene substance ali navade, ki vpliva na njegovo razpoloženje. Vede se čudaško in nepredvidljivo. Zanj so značilna obdobja visoke produktivnosti, čemur sledijo obdobja zmedenosti, slabe presoje, odsotnosti z delovnega mesta. Posledica tega sta nedosledno delo in nestabilno vedenje.

9 Zmikavt









Njegov sistem vrednot pravi, da ni s prisvajanjem lastnine podjetja prav nič narobe. Majhne ribe si napolnijo žepe z majhnimi rečmi, kot so kuverte, pisala in drugi pripomočki za delo, velike ribe pa kradejo večje reči, denimo pomembne informacije, denar in stranke.





Vsak delovni kolektiv ima vsaj enega od zgoraj opisanih primerov, do katerih je šef neskončno popustiljiv ali pa se sčasoma odloči za odpoved delovnega razmerja. Odvisno tudi od tega, koliko se je pripravljen spreminjati sam. Kot pravita Crowleyeva in Elsterjeva: »Umetnost vodenja je nepretrgan proces. Vsaka oseba vam – poslovnemu staršu – in sebi ponuja drugačno priložnost za rast.«







