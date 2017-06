8 skrivnosti srečnih parov

Ljubezen, zaupanje, predanost, prijateljstvo, skupni cilji in pogledi na prihodnost … da, vse to in še več mora vladati v trdni partnerski zvezi, ki skozi leta uspešno kljubuje vsem izzivom in oviram. A če na odnos ne gledamo tako globalno, temveč se posvetimo praktičnim, vsakdanjim pogledom, lahko ugotovimo, da srečni pari v zvezi ohranjajo svežino in bližino z zelo skromnimi, preprostimi, a izjemno učinkovitimi sestavinami vsakdanjika. Preberite si v spodnjih vrsticah!

Dotikajo in poljubljajo se. Kar tako. To največkrat ni predigra (seveda še toliko bolje, če je), je pa spontano, nenačrtovano, ljubeče. V gneči pogosto nimata časa ali priložnosti, da bi se popolnoma posvetila drug drugemu, zato si nežnosti izkazujeta tako, mimogrede.









Prihod je dogodek, slovo prav tako. Zgolj »Adijo!« ali »Živijo!« pri srečnih parih ne šteje, pozdravi med prihajanjem in odhajanjem morajo biti posebni. Z objemom, globokim pogledom v oči, pristnim telesnim stikom. S čustvi in povezanostjo. Tako si vsakokrat pokažeta, da sta si najpomembnejša v življenju. Pozdravi na daljavo so za takšne pare nesmiselni.

Preberite še: Kaj pove položaj spanja?

Za nekaj ur lahko pozabijo na elektronske naprave. No, vsaj za eno uro na dan, če smo iskreni, partnerju tako pokažemo, da v njegovi družbi ne pogrešamo piskov in bliskov s pametnih telefonov, tablic in računalnika, da smo v zvezi prisotni in dostopni. Ob takšnih priložnostih se vedno razvije pogovor, ki je neprecenljiv.

Obujajo spomine. Fotografije, vonjave s prvega zmenka ali katerega drugega prelomnega dogodka, pogovori o preteklosti so pravi čustveni, lahko pa tudi erotični naboj, zato se ne upirajte skoku v minule dni.









Skupaj se rekreirajta. Telesna vadba je odlična priložnost za skupno preživljanje časa, povrhu pa je zdrava in osrečujoča. In zelo povezujoča, svetujejo strokovnjaki!

Zvečer skupaj lezita v posteljo. Nič ni nenavadno, če gre en spat zgodaj, drugi pa še nekaj ur gleda televizijo, a vendarle je večerno cartanje in klepetanje v postelji neprecenljivo. Ne zamudite ga! Pa še, nikoli ne veste, kam lahko božanje pelje …

Preberite še: Odnos je prilagajanje

Smejijo se. Se sliši samoumevno? Nekaterim je, drugi se morajo za to malce potruditi in partnerju posvetiti več časa. Humor je ena od ključnih sestavin v odnosu, spontane šale, ki jih razumeta samo partnerja in ob katerih se nasmejita do solz, pa so zlata vredne.









Pošiljajta si sporočila. Ko se ne razstrupljata od tehnologije, to obrneta sebi v prid. Z občasnim sporočilcem, ki dokazuje, da razmišljate o partnerju, tudi ko nista skupaj, boste v odnos vnesli dodatno povezanost in občutke sreče, zato ne omahujte!