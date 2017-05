7 sodobnih tragičnih ljubezni

Tako globoko smo že zabredli, da popularna kultura načinom romantičnega zavajanja nadeva hudomušne vzdevke. Je vaš ljubimec izginil kot duh? Ste moškemu, ki bi za vas naredil vse, le trosili drobtinice? Zbrali smo sedem grehov, v moderni dobi zmenkarij ima vsak izmed nas na vesti gotovo vsaj enega.









Kot duh (ghosting)

Ena izmed najbolj priljubljenih taktik v zadnjih letih se opira na domišljijsko figuro duha. Duh enkrat je, spet drugič ga ni, predvsem ko priročno vklopi gumbek za nevidnost. Objekt našega poželenja je z nami tkal precej resničen odnos, naj bo v živo ali virtualno. Na neki točki pa od osebe ni ne bev ne mev. Ne duha ne sluha. Da, gladko vas je odrezala iz svojega obstoja in zelo malo verjetno je, da bo nadaljnjih sto sporočil ali klicev ljubezen obudilo nazaj v življenje. Če ni trupla, se umor ni zgodil, kajne?









Sedeti na klopi za rezerve (benching)

Kot izraz jasno namiguje, niste trenerjeva prva izbira. Grejete klop in pridno čakate, da se vas pokliče v igro, ko bo zvezda tekme omagala. Če živite polno zasedeno življenje, je včasih težko ugotoviti, ali vas nekdo res daje na čakanje. Srečanja tu in tam so namreč vse, kar trenutno zmorete. Prav tako je tanka meja med neresnim razmerjem in tistim na klopi za rezerve. Preučite nekoliko vzorec vajine interakcije. Vas simpatija pocuka za rokav le takrat, ko se njej zahoče, vaša iniciativa pa naleti na trd in nepremostljivi zid? Odnehajte s takšnim športnim udejstvovanjem. Na klopi boste težko prerasli v profesionalnega atleta.









Drobtiničarstvo (breadcrumbing)

Filozofijo za tem izrazom pravzaprav poznamo že nekaj časa. Puščati drobtinice za ubogo prosečo ptičko je enako temu, da vas nekdo vleče za nos. Vi kažete zanimanje, objekt vašega poželenja pa vam tu in tam navrže kakšno kost, da za nekaj časa utiša vaše klice po pozornosti. Izraz je dobil krila v času moderne tehnologije, ko pošiljanje spogledljivih sporočilc od nas zahteva le nekaj sekund in zelo malo truda. Takšne drobtinice lahko preprosto zapeljejo simpatijo in jo pustijo v romantičnem suspenzu še dolgo. Brutalna resnica takšne strategije: iz drobtinic ne boste nikdar sestavili kosa kruha.









Oblazinjenje (cushioning)

Nihče ne mara bolečine, ki sledi razhodu. Kot gasilci nastavijo ponjavo, ki bo ublažila skok in padec žrtve iz goreče stavbe, je tudi v ljubezni lažje preživeti udarec, če vas pričakajo mehke blazine. Oblazinjenje v svetu zmenkarji torej pomeni, da boste nemudoma zleteli v objem nekoga novega. Pa naj se ta ukvarja s prtljago vaše pretekle zveze. Če ste po naravi skakalci ali si ljubezensko paleto umazano od prejšnje mojstrovine radi očistite z barvami novega 'umetnika', morda postojte za trenutek in zadihajte sami s seboj. Če vas je doletel status blazine, pa le razrežite to smrdljivo prevleko in v slovo izkoriščevalcu pihnite puh osvobajajoče resnice.









Postopno bledenje (slow fade)

Med izginjanjem kot duh in postopnim bledenjem je le za odtenek razlike. Bledilci ne bodo nenadoma izginili iz vašega življenja. Pričeli bodo z izgovori in opravičili. Na koncu bodo vaše načrte skesani odpovedali že tolikokrat zapovrstjo, da boste preprosto dvignili roke nad izgubljenim primerom in odkorakali stran. In tako bojazljivcem naredili čudovito uslugo. Česar si resnično ne želijo, je namreč neprijeten pogovor, da je vašega razmerja nepreklicno konec.









Ujemi in izpusti (catch and release)

Ste že kdaj razmišljali, kako odličen smisel za humor mora imeti mati narava? Le tako ji je namreč uspelo moške programirati, da se na vse pretege trudijo osvojiti žensko, vse dokler jih ta ne povabi v svoje intimne prostore, medtem ko ženske do tega trenutka z lahkoto odslavljamo moške. Nato se zgodi sanjski seks, moškim postane vseeno, ženske pa smo 'ujete'. Kot ribice. Visimo na trnku, še en pogost angleški slengovski izraz znan tudi pod besedo hooked. In kaj je bistvo igrice ujemi in izpusti? Kar vam bo povedal vsak mačji mladič, ki se je že pričel učiti plenilsko taktiko preživetja. Zakaj bi nemudoma pokončal nebogljeni plen? Ujameš ga, ga izpustiš, naj teka naokrog, nato pa mu spet pripreš krila. Enkrat, dvakrat ali v nedogled. Dokler ubogo bitje ni tako izmozgano, da od utrujenosti omaga pred tvojimi nogami. Seveda obstajajo tudi primeri nekoliko prizanesljivejših plenilcev. Takšnih, ki bodo metulja le ujeli v svojo mrežo, ga zaprli v kozarec za dan ali dva, nato pa brez nasilja spustili nazaj v naravo. A zakaj bi pustili, da vam takšen sadist sploh vzame svobodo?









Zombi na pohodu (zombie-ing)

Zombi je nasprotje duha. Res gre v obeh primerih za nadnaravni pojav, a duh izgine, zombi pa naenkrat vstane od mrtvih. Včasih se radi pošalimo, da je nekdo doživel ponovno vstajenje, ko se po dolgi tišini zopet oglasi, a na ljubezenskem bojišču ni takšen človek nikakršen Jezus Odrešenik. Gotovo ste že videli, kako zabavno je filmskim junakom, ko jih lovijo živi mrtveci. Prav tako prijetna je takšna taktika v ljubezni. »Ne, ni kompliment, da me veselo pozdravljaš pol leta po tem, ko sva prekinila stike!« Prav tako pa se ne spodobi kopati po grobovih. Prste stran od propadlih preteklih razmerij. Vas prvi padec nemara ni izučil? Tudi osel gre samo enkrat na led.