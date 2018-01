7 naravnih metod proti stresu

Zmerne obremenitve v čedalje bolj surovem vsakdanjiku zmoremo obvladovati, prevelike in predvsem dolgotrajne, ki presegajo naše sposobnosti obvladovanja, pa izzovejo simptome prehudega stresa, med katerimi sta tudi tesnoba in depresija. Motnje puščajo škodljive posledice na miselnem, čustvenem in telesnem področju. Slabovoljen, razdražljiv in izčrpan človek težko pravilno zaznava, razmišlja in se ne nazadnje odziva. Ne zmore več obvladovati svojih čustev. Slabša se odpornost in tudi telesno zdravje peša.









Kratek stik

»Vsako življenje je edinstveno ... in vsako življenje je težko,« v knjigi Ozdravimo depresijo, tesnobo in stres brez zdravil in psihoanalize (slovenski prevod je izšel pri založbi Ganeš) opisuje dr. David Servan-Schreiber. Vendar: »Poznamo pa tudi ljudi, za katere se nam zdi, da živijo v harmoniji z življenjem, ki ga tudi čutijo izjemno radodarnega.« Kako postati prožen, se je vprašal David Servan-Schreiber. Njegovo raziskovanje je usmerjalo izhodišče, da so v notranjosti naših možganov čustveni možgani, ki »uravnavajo vse, od česar je odvisno naše psihično zdravje in večino tistega, kar uravnava fiziologijo telesa – delovanje srca, krvni tlak, hormone, prebavni sistem in celo imunski sistem. Čustvene motnje so posledica neravnovesij v čustvenih možganih, ki pri mnogih ljudeh izvirajo iz bolečih dogodkov v preteklosti. Glavna naloga zdravljenja je 'reprogramiranje' čustvenih možganov, da se prilagodijo sedanjosti.« Poudari, da so v čustvenih možganih naravni centri za samozdravljenje, kar je mogoče primerjati z drugimi mehanizmi samozdravljenja telesa, med katere sodita celjenje ran ali ozdravitev okužbe.





1. Srčna koherenca









Dr. David Servan-Schreiber v knjigi predstavlja in utemeljuje sedem zdravilnih metod za uravnoteženje možganov, kar spodbudno vpliva na spremembe našega doživljanja, mišljenja in čustvovanja; brez stranskih učinkov. Opozarja denimo na najosnovnejše: »Če se naučimo uravnavati ritem svojega srca, se naučimo nadzirati stres in tesnobo ter kar najbolj povečati življenjsko energijo.« V nadaljevanju pojasni: »Vzajemno delovanje čustvenih možganov in srca lahko opazujemo v nenehnem nihanju normalnega srčna ritma.«

2. Soočenje z bolečimi spomini









Metoda, s katero lahko zdravimo rane, ki se še niso zacelile, in bolečine, ki so v nas pustile tako globoke sledi, da naši čustveni možgani in srce ne delujejo več kot prej, izvira iz mehanizma sanj. Imenuje se desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem – EMDR: s pomočjo usposobljenega terapevta posameznik obudi spomin na boleče doživetje. »Očesni premiki v postopku EMDR omogočajo hiter dostop do vseh asociacijskih kanalov in travmatičnega spomina, na katerega je osredotočeno zdravljenje. Ko te kanale 'prikličemo', se hitro povežejo s kognitivnimi mrežami, v katerih so shranjene ustreznejše informacije iz sedanjosti. S to povezavo se v čustvene možgane lahko zasidra sedanja perspektiva odraslega, ki ni več nemočen niti žrtev groženj, ki pripadajo preteklosti. Nova perspektiva lahko nadomesti nevrološki odtis strahu in obupa. In ko se odtis zamenja, se pogosto zdi, kot da nastaja tudi povsem nova oseba.«

3. Moč svetlobe









Med potmi do čustvenega zdravja je tudi metoda uravnavanja naše biološke ure: »Da bi uravnavali svojo biološko uro, moramo zgolj nadomestiti hrupno budilko z nežnim bujenjem simulatorja svetlobe.«

4. Akupunktura









Še eno učinkovito obliko uravnavanje pretoka energije med umom in telesom ponuja pet tisoč let stara kitajska in tibetanska medicina,« piše David Servan-Schreiber. To je akupunktura.

5. Maščobne kisline omega-3









Pojasni, da je seveda nesmiselno posegati po akupunkturi in negovati duševno in telesno ravnovesje ter obenem zanemarjati, kaj vnašamo v telo. »Skoraj vsakemu človeku lahko koristi sprememba v prehrani, ki vzpostavi nujno ravnovesje med maščobnimi kislinami omega-3 in drugimi viri maščob.« Živila, bogata z maščobnimi kislinami omega-3, so predvsem ribe, denimo losos, tun, skuše, postrvi in sardine, ter tudi morski sadeži. Poleg rib jih najdemo še v nekaterih rastlinskih virih, denimo v lanenih semenih in olju.

6. Telesna vadba









Odlična terapija proti kroničnim težavam zaradi depresije, v praksi mnogokrat preverjena, je vsekakor telesna aktivnost, kar doktor znanosti s področja psihiatrije tudi izpostavi.

7. Preprosto, ljubezen









In na koncu od metod, ki vsaka po svoje ustvarja harmonično stanje, medsebojno pa se dopolnjujejo in krepijo, doda še ljubezen in negovanje odnosov z drugimi. »Tako kot se rastline obračajo k soncu, mi potrebujemo svetlobo ljubezni in prijateljstva. Brez tega tonemo v tesnobo in depresijo. Žal se centrifugalne sile v naši družbi nenehno trudijo, da bi nas ločile. Če pa nas ne ločijo, nas velikokrat pripeljejo do tega, da živimo z besednim nasiljem namesto z ljubeznijo.«