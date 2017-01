7 menstrualnih

Vsekakor ni prijetna. Pogosto je tudi boleča. In marsikatero je že pošteno spravila v zadrego. Zato ne preseneča, da o njej govorimo tako neradi – toda posledice molka so zanesljivo miti in neresnice, opozarjajo pri reviji Womens' Health. Pa si poglejmo, kaj velja in kaj ne!

Telo se z menstruacijo čisti. Ne drži! Ženski reproduktivni sistem ne potrebuje nikakršne mesečne čišče – menstruacija je pač tisto odvečno maternično tkivo, ki ga telo izloči, če ni bilo oploditve. Gre torej za sklepno dejanje mesečnega ciklusa, ne pa za generalno pospravljanje!

Močne krvavitve so povsem običajne. Ni nujno, opozarjajo strokovnjaki: če porabite več kakor, denimo, devet srednje velikih tamponov na dan, je morda smiselno, da se posvetujete z izbranim ginekologom, ki bo raziskal ozadje tako napornih menstruacij in poiskal rešitev.

Spolni odnosi so med menstruacijo prepovedani. Nikakor ne! Ko boste prebrodile zadrego, boste spoznale, da je seks v tistih dneh pravzaprav izjemno prijeten, še več, mnogi v njem nadvse uživajo, saj izločeno tkivo poskrbi za dodaten, povrhu pa naraven lubrikant. A če ste občutljivi na krvave madeže na posteljnini, to raje prekrijte z brisačo.

Počivajte in nikar na telovadite. Kakšna neumnost! Gibanje ne bo nikakor vplivalo na menstruacijo, povsem varni so tudi skoki, naprezanje in raztezanje. Še več, številne dame poročajo, da jim je telovadba pomagala odpraviti neprijetne krče in bolečino v spodnjem delu trebuha, zato strokovnjaki priporočajo najmanj 150 minut zmerne vadbe na teden za preprečevanje menstrualnih tegob. Tiste, ki med perilom trpijo zaradi izjemno močne krvavitve in utrujenosti, pa naj se z zdravnikom prej posvetujejo zaradi morebitne slabokrvnosti.

Ne kopajte se v morju. Zaradi morebitnega napada morskega psa? To zanesljivo ni razlog, da bi se izogibale poletnim doživetjem, kajti nobena študija še ni dokazala, da morski psi prežijo na ženske med menstruacijo – čeprav drži, da jih privlači kri. No, če takšen strah v vas resnično živi, se morju v tistih dneh raje izogibajte, da vas ne bi med plavanjem zajela panika. Pa tudi sicer strokovnjaki v prvih dneh krvavitve odsvetujejo plavanje v bazenu ali morju zaradi večje možnosti okužb, saj je maternični vrat v tistih dneh bolj razširjen.

Menstrualni ciklus traja 28 dni. Ni nujno – 28 dni je resda povprečje, a nekatere poročajo o 21-dnevnem ciklu, nekatere pa kar 35-dnevnem. Točno določene dolžine ni, je pa priporočljivo, da svoj cikel spremljamo, saj je redna menstruacija odsev dobrega zdravja, sporočajo strokovnjaki. Cikel je lahko za največ pet dni krajši ali daljši od običajnega, večja odstopanja, vmesne krvavitve ali pa odsotnost menstruacije pa zahtevajo pregled pri izbranem ginekologu.

Prijateljice krvavijo skupaj. Morda drži, pojasnjujejo strokovnjaki, a za to niso krivi ne hormoni ne luna, kot so prepričani mnogi, gre zgolj za statistiko, ki je zakuhala zanimivo povprečje. Ženske v isti druščini namreč mesečno perilo običajno začenjajo z nekajdnevnim zamikom, in če menstruacija povprečno traja pet dni, je logično, da se bodo določena obdobja krvavitve prekrivala.