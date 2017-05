30 let brezčasnega modnega oblikovanja

Celjska oblikovalka Jolanda Thaler je prostor v modi pričela graditi že kot mlado dekle. V najstniških letih je že pozirala fotografskim objektivom in se sprehajala po modnih brveh, nato pa ljubezen do lepega kmalu prelila tudi v lastno modno ustvarjanje. Po končani srednji komercialni ter srednji tekstilni in oblikovalni šoli je leta 1986 od Obrtne zbornice dobila dovoljenje za odprtje šiviljske delavnice, v letih, ki sta sledili, pa je zaščitila tudi svojo blagovno znamko Thaler in odprla lasten butik.









V zlatih časih slovenske mode je Jolanda Thaler svoje kolekcije predstavljala na domačih sejmih mode in tam odigrala vidnejšo vlogo z novim in drugačnim pristopom mlajše blagovne znamke, ki je bila na trgu veliko bolj fleksibilna in učinkovita, v slovenski prostor pa je vnašala novosti, ki so se prilagajale sodobnim modnim trendom tistega časa.









Na razstavi v celjski galeriji Kvartirna hiša, ki obeležuje 30 let dela in ustvarjanja te celjske modne ikone, so zbrani utrinki bogatega opusa oblikovalkine znamke in življenja. Obiskovalcem se bo narisal nasmešek na obraz ob ogledu video utrinkov modnih revij preteklega stoletja. Pozdravile jih bodo ročno narisane modne skice, ki so v dobi moderne tehnologije mlajšim generacijam oblikovalcev že skoraj tuje.









Tu je tudi izbor modnih fotografij, ki so nastajale v sklopu kampanji za kolekcije Jolande Thaler in je tako brezčasen, da bi jih v tem trenutku lahko videli viseti ob boku največjih svetovnih imen mode. Na razstavi pa se bodo obiskovalci lahko s kreacijami srečali tudi pobližje. Od poročne obleke, ki s kostmi korzeta ustvarja iluzijo kletke in je danes, ko ponovno vznikajo vprašanja o ženski emancipaciji, aktualna še bolj kot kadarkoli poprej, do modnih kreacij iz svilene organze, ki z igro prosojnosti pričajo o tem, da je moda neusahljivi vir navdiha, ki vedno znova črpa iz same sebe, v pripovedovanju zgodb o ljudeh za ljudi. In kot se je izrazila oblikovalka, katere razstava priča o tem: »Moda je medij, s katero kreatorji komuniciramo s širšo javnostjo. Je način in je življenje.«









Razstava Thaler – 30 let dela in ustvarjanja bo v galeriji Kvartirna hiša, v Gosposki ulici 3, v Celju, na ogled vse do konca meseca maja. Vstop je prost.